Le squadre di Serie A resteranno a riposo questo weekend a causa della sosta per le Nazionali. La tredicesima giornata si disputerà dal 23 al 25 novembre e inizierà con il match che vedrà sfidarsi Atalanta e Juventus. Le squadre in questione sono tra le migliori del nostro campionato e sono tutt'ora in corsa per la qualificazione al prossimo turno di Champions League. In classifica il divario è di 10 punti con la Juventus che guida il campionato con 32 punti conquistati, mentre l'Atalanta è quinta dopo aver collezionato 22 punti.

Verso Atalanta-Juve: tre sicuri assenti

Nel match di apertura della tredicesima giornata tra le due squadre ci saranno tre sicuri assenti: Chiellini per la Juventus, Malinovskyi e Ilicic per l'Atalanta. I giocatori dei bergamaschi sono stati appiedati dal Giudice Sportivo che ha inflitto una squalifica complicando non poco i piani di Gian Piero Gasperini. Può sorridere invece l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, alla luce delle dichiarazioni provenienti dal Portogallo.

Secondo quanto riportato da 'Fantacalcio.it', infatti, Ronaldo si sarebbe totalmente ripreso dal problema al ginocchio palesato nella partita contro il Milan vinta per 1-0. Per i bianconeri, dunque, l'unico assente sarà il lungodegente Giorgio Chiellini, alle prese con una lesione del legamento del ginocchio destro. Un'assenza che non preoccupa molto Maurizio Sarri, vista la solidità della coppia difensiva formata da Bonucci e De Ligt.

L'allenatore bianconero ha inoltre recuperato De Sciglio e Douglas Costa, con il brasiliano che è già stato decisivo nella vittoria contro il Lokomotiv Mosca. L'ex allenatore del Chelsea potrebbe però dover fare a meno di Matuidi, il quale è alle prese con una contusione al costato rimediata contro il Milan. Il tecnico dell'Atalanta, invece, oltre agli squalificati potrebbe fare a meno anche di Freuler e Gosens che restano in dubbio per il match contro la Juventus. Gasperini, però, potrebbe recuperare Duvan Zapata che sarebbe in ballottaggio con il colombiano Luis Muriel per una maglia da titolare.

Probabili formazioni: Ronaldo-Dybala possibile attacco

Le probabili formazioni del match di sabato 23 novembre alle ore 15.00 tra Atalanta e Juventus:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Masiello (Djimsiti), Toloi, Palomino, Hateboer, De Roon, Freuler (Barrow), Pasalic, Gomez, Gosens (Castagne), Muriel (Zapata). Allenatore Gianpiero Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Ramsey (Bernardeschi), Dybala (Douglas Costa), Cristiano Ronaldo.

Allenatore Maurizio Sarri