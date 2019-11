Uno dei problemi principali del Milan di questo inizio stagione è sicuramente la difficoltà realizzativa, dovuta ad una crisi di gol che sta riguardando la punta Piatek. L'anno scorso, con Gattuso alla guida, il polacco si è dimostrato un grande realizzatore che ha portato poi il tecnico calabrese a regalare in panchina Cutrone. Proprio l'astinenza dal gol della punta polacca potrebbe portare il Milan ad investire nel settore avanzato.

Di recente, Calciomercato.com ha parlato di un possibile interesse del Milan per Moise Kean, punta attualmente all'Everton che lo ha acquistato in estate dalla Juventus per circa 30 milioni di euro. Oltre alla punta italiana, ci sarebbe un altro giocatore che potrebbe interessare alla dirigenza guidata da Maldini e Boban. Proprio quest'ultimo potrebbe essere decisivo per l'arrivo della punta bianconera Mario Mandzukic.

Juventus, Mandzukic il possibile rimedio alla crisi di gol di Piatek

Come conferma il noto giornale sportivo torinese, il Milan vuole rinforzare il settore avanzato ed avrebbe individuato in Mario Mandzukic uno dei possibili rinforzi ideali per Stefano Pioli. Come è noto, la punta bianconera è oramai fuori rosa alla Juventus e probabilmente lascerà Torino già nel mercato di gennaio. Il contratto del giocatore scade a giugno 2021 e la Juventus vorrebbe incassare almeno 10 milioni di euro per la punta croata.

Inoltre i bianconeri alleggerirebbero notevolmente il bilancio, in quanto Mandzukic pesa 10 milioni di euro a stagione lordi sulle finanze bianconere. Non solo Mandzukic, il Milan valuta anche altri giocatori per il settore avanzato: abbiamo parlato di Kean, secondo Tuttosport ci sono anche altri giocatori che interessano alla società di Elliott. Piace infatti Mertens, che probabilmente lascerà il Napoli già a gennaio e Ibrahimovic, anche se le ultime indiscrezioni confermano la possibilità concreta della punta svedese di rimanere ai Los Angeles Galaxy. Potrebbe infatti rinnovare il contratto con la società americana.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato della possibile cessione di Mandzukic, a rischio partenza ci sono anche Emre Can, Perin e Pjaca, quest'ultimi due potrebbero trasferirsi in prestito per recuperare la forma ottimale dopo gli infortuni subiti fine scorsa stagione. Altri nomi che potrebbero lasciare Torino sono De Sciglio, che interessa al Paris Saint Germain, e Demiral, che dopo un inizio promettente con la Juventus, è stato spesso relegato in panchina da Maurizio Sarri, che per sostituire De Ligt contro Genoa e Lokomotiv Mosca, gli ha preferito Rugani.

Non solo Mandzukic, il Milan quindi potrebbe fare un doppio acquisto dalla Juventus nel calciomercato invernale.