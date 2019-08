Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale bolognese di Sant'Orsola. L'allenatore del Bologna ha lasciato la struttura dopo aver terminato il primo ciclo di chemioterapia, a seguito della leucemia. A dare l'annunciato è stato l'ospedale stesso mediante un comunicato stampa.

Secondo il policlinico, mister Mihajlovic sarebbe in buone condizioni generali e avrebbe completato tutti gli accertamenti necessari, senza alcuna complicazione. Dunque, dopo l'arrivo in panchina in occasione della prima partita di campionato, l'allenatore del Bologna può tornare finalmente a casa.

Il comunicato ospedaliero

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale di Sant'Orsola, a Bologna. A dare l'annuncio è la stessa struttura, tramite un comunicato stampa. Il mister avrebbe terminato il primo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia, diagnosticata poco più di un mese fa.

Secondo quanto riportato, l'allenatore del Bologna avrebbe potuto lasciare l'ospedale, in quanto si presenta in buone condizioni generali.

Mihajlovic si trovava in cura nel reparto a Bassa Carica Microbica dell’Unità operativa di Ematologia. Qui è stato sottoposto al primo ciclo di terapia e avrebbe completato tutti gli accertamenti necessari.

Una notizia che riaccende la gioia della famiglia, dei colleghi e dei tanti sostenitori di mister Sinisa. Una speranza che si era illuminata già a partire dalla scorsa domenica, quando a sorpresa proprio Mihajlovic si è presentato in panchina per la prima partita di campionato.

Sinisa in campo

Allo stadio Bentegodi di Verona, domenica si è giocata la partita tra Hellas Verona e il Bologna. Una sfida calcistica che ben presto si è trasformata in una giornata toccante. Con stupore di tifosi e giornalisti, Sinisa Mihajlovic si è presentato sulla panchina dei rossoblù.

Un gesto con cui il mister ha voluto mostrare il suo forte amore per la per la squadra, ma soprattutto la sua grande forza.

Tutto lo stadio ha continuato ad applaudire per Mihajlovic che, con gli occhi lucidi, ha ringraziato tutti i suoi sostenitori. Proprio lui che aveva promesso al suo pubblico che alla prima partita di campionato, lui sarebbe stato in campo con la squadra.

Un promemoria fatto durante la conferenza stampa del 13 luglio scorso. Un momento voluto fortemente da Sinisa per annunciare pubblicamente il suo stato di salute.

Dopo più di un mese da allora, Mihajlovic sembra aver messo a segno un punto importante nella lotta contro la malattia. La strada potrà essere ancora lunga, eppure il mister non sembra spaventarsi; anche perché squadra e tifosi saranno sempre pronti a sostenerlo dentro che fuori dallo stadio.