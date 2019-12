Sorpresa di inizio stagione, ma ora alle prese con qualche problema causato da molteplici infortuni. Il Crotone di Giovanni Stroppa prova a chiudere nel migliore dei modi il girone di andata, cercando di dare vita ad un mese di dicembre importante. Con una sola vittoria nelle ultime cinque gare la squadra calabrese ha rallentato la sua corsa, venendo distanziata in vetta alla classifica dal Benevento, anche alla luce dello scontro diretto perso allo stadio "Vigorito". Per correre ai ripari la società calabrese potrebbe attingere al mercato di gennaio portando a segno pochi ma importanti colpi, operazioni utili a migliorare la rosa in modo da affrontare al meglio il girone di ritorno.

Behrami nella lista dei rinforzi

Tra gli elementi che potrebbero fare comodo al tecnico Giovanni Stroppa potrebbe esserci l'esperto centrocampista svizzero Valon Behrami. L'ex Udinese, concluso anzitempo il suo rapporto in questo campionato con il Sion, ha deciso di fare ritorno in Friuli per cercare una nuova collocazione nel campionato italiano. La sua priorità potrebbe essere un ritorno proprio tra le fila dell'Udinese, anche se secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Genoa, alle prese con un momento difficile, avrebbe pensato proprio al calciatore svizzero come potenziale rinforzo.

Non solo Serie A nel futuro di Valon Behrami, visto che su di lui si sarebbe soffermata l'attenzione di Ascoli e Crotone, con la società rossoblu che alla luce della mancanza di alternative a centrocampo potrebbe decidere di affondare il colpo. Nelle ultime due stagioni sono state per lui trentadue le presenze arricchite da due reti, mentre in patria con il Sion ha collezionato solo quattro gettoni con un'avventura conclusa anzitempo per mancanza di ambientamento.

Una nuova avventura per Behrami

Dopo diverse stagioni ad alto livello Valon Behrami è pronto a rimettersi in gioco, lasciandosi alle spalle la prima parte di questa nuova annata sportiva.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie A Serie B

Un rilancio che però non risulta legato alla squadra dalla quale ripartire, ma alle motivazioni e alla voglia di lasciare ancora un segno nel calcio giocato. Il calciatore che ha fatto già il suo rientro in Italia attenderebbe una proposta concreta. In assenza di offerte dalla Serie A potrebbe essere la Serie B ad attrarre le sue attenzioni, in particolare una formazione quella del Crotone che ambisce al ritorno in massima serie dopo le due stagioni vissute con grande passione con i tecnici Davide Nicola e Walter Zenga.

Un'idea che potrebbe dunque trasformarsi nelle prossime settimane in una vera e propria trattativa, laddove anche le richieste del calciatore risultassero contenute, andando a concedere un innesto di categoria superiore ad una delle formazioni più competitive di questo campionato cadetto.