Continuano ad arrivare indiscrezioni importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Gli ultimi rumors si concentrano su Kylian Mbappé, fortissimo attaccante del Paris Saint-Germain. Il campione francese è considerato dagli esperti uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e ha dei numeri simili a quelli di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. La Juventus lo sta seguendo da tempo e potrebbe dargli l'assalto nella prossima sessione di calciomercato estiva. Kylian Mbappé, infatti, stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Marca", non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il Paris Saint-Germain, contratto che andrà in scadenza nel 2022.

Sempre secondo il giornale iberico, la stella transalpina avrebbe rifiutato un'offerta di rinnovo da venticinque milioni di euro a stagione fino al 2025. La Juventus, come altri top club europei, sta monitorando con grande attenzione la situazione, dal momento che il campione francese sarebbe un pallino sia del presidente bianconero Andrea Agnelli che del direttore sportivo Fabio Paratici.

Juventus, possibile assalto a Kylian Mbappé nella prossima sessione di calciomercato

La dirigenza bianconera, infatti, lo considera l'erede naturale di Cristiano Ronaldo, che potrebbe anche decidere di terminare la sua esperienza in bianconero al termine di questa stagione (sia che la Juventus dovesse vincere o meno la Champions League), anche se al momento si tratta di un'ipotesi remota.

Il Paris Saint-Germain, in ogni caso, non avrebbe intenzione di fare alcuno sconto per Kylian Mbappé. Il campione del mondo classe 1998, infatti, viene valutato tra i duecento e i duecentocinquanta milioni di euro. Per non parlare poi dell'ingaggio: le richieste dell'attaccante francese sarebbero molto simili a quelle di Cristiano Ronaldo.

Andrea Agnelli, comunque, ha annunciato qualche settimana fa l'approvazione di un aumento di capitale di circa trecento milioni di euro. Un'operazione di mercato di questo tipo, dunque, sarebbe sostenibile.

La Juventus, poi, ha abituato i suoi tifosi a grandi colpi di mercato, il più delle volte inaspettati. Su Mbappé, comunque, è molto forte l'interesse di alcuni top club europei, soprattutto del Real Madrid. Il numero uno del club spagnolo, Florentino Perez, ha infatti intenzione da tempo di mettere a segno un grande colpo di mercato per rinforzare il reparto offensivo e sarebbe disposto a presentare una cifra molto alta al Paris Saint-Germain per battere la concorrenza. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Intanto, continuano le voci di mercato sulla possibile partenza di Merih Demiral a gennaio, ma la Juventus vorrebbe tenerlo.