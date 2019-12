Mauro Icardi, l'Inter e Wanda Nara: il "triangolo del Calciomercato" che ha tenuto banco la scorsa estate e che ha portato al trasferimento in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante argentino al Paris Saint-Germain, sembra tutt'altro che terminato. I dubbi e gli interrogativi intorno al futuro del centravanti sudamericano, infatti, si sono tutt'altro che dissolti dopo l'intervista rilasciata dalla consorte-manager dell'ex capitano nerazzurro a Verissimo e che andrà in onda su Canale 5 sabato 21 dicembre.

In questo periodo Mauro Icardi sta facendo un gran bene con il Psg - dopo aver superato un periodo di normale adattamento - e sono numerose le indiscrezioni di mercato che parlano del club francese pronto a versare all'Inter i 70 milioni di euro pattuiti per l'acquisto a titolo definitivo. Addirittura, si ipotizza che per anticipare i tempi il direttore sportivo Leonardo avrebbe intenzione di concludere l'affare già durante la sessione invernale del calciomercato. In realtà, dalle ultime dichiarazioni di Wanda Nara, traspare ancora una certa (e presunta) incertezza, soprattutto nel momento in cui ha dichiarato: "Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro".

La 33enne argentina, nel corso dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha sottolineato che attualmente vive ancora a Milano, nonostante il marito sia ormai da qualche mese di stanza a Parigi. A questo punto ha rivelato quanto accaduto ai primi di settembre, quando si è trovato l'accordo per il passaggio dell'ex numero 9 dell'Inter al Paris Saint-Germain: "È arrivata quest'opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto di sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui".

Wanda Nara non si sbilancia sul futuro di Icardi

Dopo essersi affidata nelle mani del destino dicendo a chiare lettere "non so dove ci porterà", Wanda Nara a Verissimo ha evitato di esporsi troppo su quella che sarà la prossima squadra in cui militerà Mauro Icardi.

Da non sottovalutare un passaggio dell'intervista, nella quale è tornato in auge il "tormentone" di qualche mese fa, ovvero quello relativo all'attaccamento all'Inter.

La procuratrice argentina ha sottolineato il suo dispiacere per la recente (e cocente) eliminazione della squadra di Antonio Conte dalla Champions League, svelando anche un retroscena del tutto familiare e personale: "Ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte". E a proposito della società del Gruppo Suning, la manager ha rimarcato che, ad oggi, Icardi è ancora un giocatore dell'Inter, poiché: "Ha un contratto con i nerazzurri".

Insomma, soppesando le parole pronunciate da Wanda Nara dinanzi alle telecamere di Verissimo, sembra di capire che in questa fase né lei e nemmeno il marito Icardi siano così convinti e sicuri che il futuro sarà il riscatto da parte del Paris Saint-Germain, anzi, sullo sfondo c'è pur sempre quel contratto in essere con l'Inter che evidentemente resta ancora nei pensieri dell'ex capitano della Beneamata.