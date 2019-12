Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, forte portiere del Milan. Il numero uno rossonero sarebbe un vero e proprio pallino del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che ha già provato a strapparlo al Milan. Paratici, infatti, lo ritiene il vero erede di Gianluigi Buffon per le sue caratteristiche tecniche. Non dimentichiamo, inoltre, che oltre ad essere portiere del Milan è già titolare in Nazionale, nonostante la sua giovanissima età.

L'estremo difensore ha un accordo con il Milan fino al 201, accordo fissato non senza difficoltà da Fassone e Mirabelli, dopo un tormentane che ha avuto protagonista il procuratore di Donnarumma, Mino Raiola. Il portiere classe 1999 non è ancora riuscito a trovare l'accordo con il Milan per il rinnovo del contratto e la Juventus sta monitorando con grande attenzione la sua situazione. Anche nell'ultimo match disputato dal Milan contro il Sassuolo, Donnarumma è stato uno dei migliori in campo e il suo rendimento appare sempre più in crescita.

Mercato Juventus, possibile colpo Donnarumma in estate

Il Milan vorrebbe prolungare l'accordo con il portiere rossonero, altrimenti rischierebbe di perderlo nella prossima sessione di calciomercato estivo. Nel 2021, infatti, Donnarumma si libererebbe a parametro zero. Visti i pessimi risultati del Milan (che ha pareggiato in casa con il Sassuolo nell'ultimo match di campionato), il giovane portiere potrebbe anche decidere di cambiare aria in estate e la Juventus sarebbe pronta ad intervenire. Il club bianconero è sempre in contatto diretto con l'agente di Donnarumma, Mino Raiola, con il quale la Juventus ha ottimi rapporti (come dimostra l'operazione che ha portato De Ligt a Torino la scorsa estate).

Il club bianconero vorrebbe strapparlo al Milan, ma su di lui sarebbe molto forte anche l'interesse del Paris Saint Germain. Attenzione anche al possibile inserimento di alcuni top club della Premier League inglese (come Arsenal, Manchester United e Chelsea), che sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le prestazioni di Donnarumma. Un altro obiettivo della Juventus per il futuro è Dani Olmo, talentuoso trequartista della Dinamo Zagabria. Il classe 1998 è però anche nel mirino di Barcellona e Real Madrid, oltre che di Milan ed Atletico Madrid.

Il club croato valuta lo spagnolo tra i venticinque e i trenta milioni di euro; si tratta di un giocatore che sarebbe perfetto per il supporto di due punte, ma potrebbe giocare anche come esterno offensivo o come secondo attaccante.