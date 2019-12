Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paul Pogba, uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il campione francese, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di rimanere al Manchester United, club dove non si è mai ambientato veramente. Pogba avrebbe già aperto al ritorno alla Juventus, squadra a cui sarebbe ancora legatissimo. Il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, avrebbe già preso contatti sia con l'entourage del centrocampista transalpino che con la dirigenza del Manchester United.

La Juventus vorrebbe anticipare la concorrenza (rappresentata soprattutto dal Real Madrid di Florentino Perez) e strappare Paul Pogba al Manchester United già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Il club britannico non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti e valuta il centrocampista francese circa 150 milioni di euro. La Juventus sarebbe disposta ad offrire uno scambio alla società britannica.

Mercato Juventus, possibile scambio Emre Can-Pogba a gennaio

Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", la Juventus vorrebbe portare a Torino Paul Pogba già a gennaio.

L'affare non sarebbe impossibile. La società bianconera, infatti, sarebbe disposta a mettere sul piatto 60 milioni di euro più il cartellino di Emre Can, giocatore in rottura con il tecnico della Juventus Maurizio Sarri e con l'ambiente. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto, la Juventus continua a lavorare anche per Erling Braut Haaland. L'attaccante norvegese è uno dei più ambiti d'Europa, grazie alle sue prestazioni straordinarie in questa prima parte della stagione. In ventidue partite giocate con la maglia del Red Bull Salisburgo ha infatti messo a segno ben ventotto reti, delle quali otto sono state realizzate in sei sfide di Champions League. Su di lui è fortissimo l'interesse del Manchester United, ma Fabio Paratici ha un ottimo rapporto con l'agente di Haaland, Mino Raiola.

Potrebbe essere proprio il procuratore del norvegese ad indirizzarlo verso la Juventus. Il giocatore di nazionalità nordica ha una clausola di rescissione di trenta milioni di euro, dunque non si esclude che il suo trasferimento possa arrivare già nella prossima sessione di calciomercato invernale. La Juventus, però, potrebbe decidere di lasciarlo in Austria per la sua maturazione. Il club bianconero, in ogni caso, dovrà battere la concorrenza di alcune squadre interessate al gigante norvegese, ovvero Borussia Dortmund, Real Madrid e Lipsia.