Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il calciomercato della Juventus: le ultime news si concentrano su Ivan Rakitic, forte centrocampista in rotta con il Barcellona. Il calciatore croato classe 1988 vorrebbe proseguire la sua carriera altrove, dal momento che il tecnico blaugrana Ernesto Valverde non lo considera un perno fisso del centrocampo del Barcellona. Rakitic è stato accostato alla Juventus già nella scorsa sessione di Calciomercato estivo, ma poi la trattativa si è arenata. L'infortunio di Sami Khedira, però, potrebbe costringere la Juventus a tornare sul mercato a gennaio, anche per il fatto che la squadra bianconera ha manifestato numerose lacune nel reparto mediano in questo inizio di stagione.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe decidere di offrire al Barcellona Emre Can come contropartita tecnica per arrivare ad Ivan Rakitic. Sul croato ci sarebbero numerosi club, tra i quali anche l'Inter, ma il centrocampista tedesco sarebbe gradito al Barcellona, dunque la Juventus si troverebbe in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza.

Mercato Juventus, possibile scambio Emre Can-Rakitic

In questo avvio di stagione, Maurizio Sarri ed Ernesto Valverde hanno fatto delle scelte chiare tra titolare ed alternative e sia Emre Can che Ivan Rakitic non rientrano nei piani dei rispettivi allenatori.

Ricordiamo, inoltre, che Emre Can è stato escluso dalla lista della Champions League, fatto che non ha mai digerito. Nella prossima sessione di calciomercato invernale, dunque, si alzano le probabilità di vedere uno scambio secco tra Juventus e Barcellona. Possibili contropartite tecniche per arrivare ad Ivan Rakitic sono anche Daniele Rugani e Merih Demiral, giocatori che non sono considerati titolari dal tecnico bianconero Maurizio Sarri. Nei contatti tra Fabio Paratici e la dirigenza del Barcellona sarebbe stato fatto cenno anche a loro, ma pare che la dirigenza catalana non sia particolarmente interessata ai due difensori centrali della Juventus.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Intanto, la Juventus continua a seguire con grandissima attenzione Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del Brescia è molto apprezzato sia da Maurizio Sarri che dalla dirigenza bianconera. Il giocatore, già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, viene valutato dai vertici del Brescia almeno cinquanta milioni di euro, ma la sua valutazione potrebbe salire nei prossimi mesi, considerando le ottime prestazioni che sta offrendo in campionato con la maglia delle Rondinelle.