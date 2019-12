La Juventus starebbe seguendo da tempo alcuni dei migliori talenti del calcio italiano, ovvero Federico Chiesa e Sandro Tonali. L'esterno della Fiorentina al momento è vittima di un problema fisico che lo sta affliggendo da alcune settimane e non è sceso in campo neanche nella sfida di campionato contro il Lecce. Su Chiesa, però, c'è una sorta di giallo dal momento che sono girate mille voci sul suo futuro. Il giovane esterno non sembra sereno a Firenze e avrebbe parlato più volte con la società.

Chiesa, inoltre, era molto vicino a lasciare la Fiorentina nella scorsa sessione di Calciomercato estivo, ma poi il nuovo presidente del club viola Commisso ha bloccato tutto. La Juventus monitora con grande attenzione la situazione e sarebbe pronta ad intervenire già nella prossima sessione di calciomercato invernale, per battere la concorrenza dell'Inter, altro club fortemente interessato al talentuoso giocatore. Si prevede dunque l'ennesimo derby di mercato tra il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici e quello nerazzurro Beppe Marotta che erano stati colleghi a Torino.

Chiesa: l'Inter al momento sembra favorita

Federico Chiesa sarebbe combattuto tra il desiderio di restare a Firenze e quello di andare a giocare in una big, al fianco di Cristiano Ronaldo o Lukaku. L'Inter è la principale concorrente della Juventus anche sul mercato e potrebbe essere la favorita sul fronte Chiesa, per il fatto che il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone (così come riporta Tuttosport, ndr) preferirebbe cederlo al club nerazzurro piuttosto che a quello bianconero, per non creare polemiche nella tifoseria viola (un altro caso Baggio per intenderci). Il club bianconero, comunque, avrebbe già preso contatti con gli agenti di Chiesa e sarebbe pronto ad intervenire già a gennaio.

Paratici vorrebbe chiudere per Tonali già a gennaio

Per la Juventus, inoltre, potrebbe arrivare anche il colpo Tonali. Il centrocampista del Brescia non sbaglia una partita ed è stato uno dei migliori in campo anche contro l'Atalanta. Protagonista di un ottimo inizio di stagione, Tonali ha raggiunto anche la convocazione in Nazionale e con ogni probabilità fare parte della spedizione azzurra che parteciperà ai prossimi Europei. Nelle ultime ore, come riporta Tuttosport, ci sarebbero stati dei contatti tra la Juventus ed il Brescia.

Fabio Paratici vorrebbe chiudere il prima possibile la trattativa, anche a gennaio, lasciando Tonali in Lombardia fino al termine del campionato. Il dirigente juventino vorrebbe anticipare la concorrenza e sarebbe disposto ad offrire al presidente del Brescia Cellino alcune contropartite tecniche, come per esempio i giovanissimi Han e Mota Carvalho (che stanno offrendo delle ottime prestazioni con l'Under 23). Si attendono ulteriori sviluppi di mercato.