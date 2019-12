La fase a gironi della Champions League volge al termine e lunedì 16 dicembre verrà effettuato il sorteggio per definire gli accoppiamenti agli ottavi di finale. Appuntamento fissato a Nyon alle ore 12.00, presso la sede della UEFA. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Sky, oltre che in streaming live sul portale ufficiale it. uefa.com. Le italiane rimaste in corsa conosceranno i loro avversari per la prossima sfida e non mancheranno le insidie nell’urna. I pericoli maggiori saranno per il Napoli che, essendo tra le non teste di serie, potrebbe ritrovarsi accoppiato a squadre decisamente insidiose come Barcellona o Manchester City.

Non potrà ritrovare il Liverpool perché ha già giocato contro i Reds nel corso della fase a gironi, né tanto meno la Juventus, perché non potranno esserci incroci contro squadre della stessa nazionalità. Tra i possibili avversari degli azzurri ci saranno anche Bayern Monaco e Paris Saint-Germain da evitare, mentre potrebbero essere più abbordabili Valencia e Lipsia.

Insidia Real per la Juventus, pericoloso anche Mourinho

La Juventus, invece, che troveremo nell’urna delle teste di serie, correrà meno rischi del Napoli, ma non mancheranno comunque i pericoli.

Su tutti il Real Madrid. Nonostante non sia più la squadra capace di vincere 3 Champions League consecutivamente, rappresenterebbe comunque un'insidia. Oltre agli spagnoli, non bisognerà sottovalutare il Tottenham di José Mourinho. Più alla portata sono Borussia Dortmund, Chelsea e Olympique Lione. Non potrà affrontare l’Atlético Madrid agli ottavi di finale, perché ha già avuto modo di sfidarlo nel corso della fase a gironi. I bianconeri non potranno incrociare anche l’Atalanta. I ragazzi di Gian Piero Gasperini, che sono riusciti nell’impresa di battere lo Shakhtar Donetsk in trasferta, hanno raggiunto gli ottavi di finale con grande sorpresa, un traguardo storico per la Dea.

L’Atalanta, che non potrà giocarsela ancora contro il Manchester City, correrà gli stessi rischi del Napoli al sorteggio di Nyon. Abbordabili solamente Valencia e Lipsia, tutte le altre saranno avversarie temibili. In attesa di scoprire tutto quanto, ricordiamo che le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa. Il programma degli ottavi di finale prevederà le gare di andata nei giorni 18-19 e 25-26 febbraio 2020 e le gare di ritorno nei giorni 10-11 e 17-18 marzo. Al contrario di quanto accaduto fin qui, tutte le partite si giocheranno alle ore 21.00.

Il sorteggio dei quarti di finale verrà poi effettuato in data 20 marzo. Si conosceranno anche i possibili incroci di semifinali e finale.