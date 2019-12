E' stato uno dei giocatori più accostati alla Juventus in questo periodo di Calciomercato. Ma alla fine ha deciso di scegliere un'altra destinazione. Stiamo parlando di Erving Haaland, uno dei giovani centravanti più forti in circolazione. Il giocatore si è messo in luce negli ultimi mesi con la maglia del Salisburgo, sia nel suo campionato ma soprattutto in Champions League. E ha attirato le attenzioni di tutti i maggiori club europei, tra cui il Manchester United, ingolositi anche dalla sua clausola rescissoria di 20 milioni di euro.

Una somma decisamente abbordabile, visti i prezzi che ci sono in giro.

Alla fine ad aggiudicarselo è stato il Borussia Dortmund. Il club tedesco ha ufficializzato il suo acquisto nel corso del pomeriggio di domenica 29 dicembre.

Il norvegese si è legato alla società giallonera fino al 2024 ed è dunque pronto ad una nuova avventura nella Bundesliga, con la maglia di una squadra che non fa mistero di voler puntare al titolo.

La Juventus insomma dovrà rivolgere altrove le sue attenzioni, soprattutto per quanto riguarda l'attacco.

Chi è Haaland: l'esplosione nel Salisburgo

E' nato a Leeds, in Inghilterra, ma è di nazionalità norvegese Erling Haaland. Non ci sono dubbi sulle qualità di questo ragazzo nato a luglio del 2000, un centravanti che è dotato di un grande fisico (194 centimetri) ma anche di un sinistro preciso. Una macchina da gol che, come facilmente intuibile, ha anche un ampio margine di crescita. Può diventare insomma uno dei migliori centravanti del mondo, specie se continuerà con la stessa vena realizzativa dell'ultimo anno.

Dopo gli esordi nel Molde, in Norvegia, Haaland è esploso con la maglia del Salisburgo. Nel campionato austriaco infatti ha segnato ben 16 gol in 14 presenze. Ma ancora meglio ha fatto nella più impegnativa Champions League, dove i suoi gol sono stati 6 in otto gare.

I numeri difficilmente tradiscono e fanno comprendere come questo attaccante sia atteso da un futuro radioso.

Le altre possibili trattative della Juventus

Nelle ultime ore sono aumentati i rumors di calciomercato riguardo la Juventus. Il club bianconero al momento è impegnato sopratuttto a sfoltire l'organico. Dopo Mandzukic e Perin, sulla lista dei possibili partenti ci sarebbe Rugani, sulle cui tracce c'è il Leicester. Per la linea mediana si parla di uno scambio con il Psg tra Emre Can e Paredes. In attacco come detto è sfumato l'obiettivo Haaland.

Ma la società bianconera indubbiamente guarderà altrove per rinforzare il suo reparto. Un obiettivo da inseguire senza troppa fretta, visto l'ottimo rendimento che stanno avendo Ronaldo, Dybala e Higuain.