La Juventus ha ripreso gli allenamenti a fine 2019 con l'obiettivo di iniziare a preparare un mese di gennaio ricco di partite: Serie A e Coppa Italia saranno le competizioni protagoniste di questo inizio 2020 mentre a febbraio ritorna la Champions League. I media sportivi, in vista dell'apertura del Calciomercato invernale, stanno però lanciando numerose indiscrezioni di mercato ed una delle protagoniste potrebbe essere proprio la Juventus. Ci attendiamo in particolar modo tante cessioni da parte della dirigenza bianconera ma prosegue anche il lavoro di Paratici per gli investimenti che saranno fatti in estate.

Come è noto però la Juventus è sempre attenta ai giovani e proprio con l'agente sportivo Mino Raiola potrebbe intavolare un'ulteriore trattativa dopo quella che ha portato De Ligt a Torino. Secondo Calciomercato.com, i bianconeri starebbero lavorando all'acquisto del centrocampista dell'Ajax Ryan Gravenberch, considerato uno dei principali talenti del calcio olandese.

Juventus, Raiola potrebbe portare un altro talento: Gravenberch dell'Ajax

Secondo il noto sito sportivo, la Juventus segue da vicino il talento dell'Ajax Gravenberch: il classe 2002 è considerato uno dei migliori giovani del calcio olandese ed è gestito dall'agente sportivo Mino Raiola.

Proprio questo potrebbe facilitare l'arrivo del talento a Torino, considerando l'amicizia fra il procuratore ed il vice presidente della Juventus Pavel Nedved. Con il contratto in scadenza a giugno 2021, il giocatore potrebbe rappresentare una grande opportunità di mercato: in questa stagione ha già collezionato 4 presenze in Eredivisie con 1 gol ed 1 assist mentre nel campionato under 21 olandese con l'Ajax under 21 ha invece disputato 17 presenze, 6 gol e 4 assist. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, con l'Olanda under 19 ha giocato 13 presenze e 1 gol.

Mino Raiola e la Juventus

Come è noto, l'eventuale trattativa che porterebbe Gravenberch a Torino sarebbe solo l'ennesima fra l'agente sportivo e la Juventus: pesa però nelle ultime ore il mancato arrivo di Haaland, anche lui gestito dal procuratore italiano.

La punta norvegese è stato vicinissima al trasferimento a Torino ma il costo totale del trasferimento (comprensivo di commissioni, contratto e cartellino) superava i 125 milioni, troppi anche per le ricche finanze bianconere. In risposta alla delusione Haaland, la dirigenza bianconera avrebbe definito l'acquisto con l'Atalanta di Dejan Kulusevski, centrocampista offensivo attualmente in prestito al Parma rivelazione della Serie A in questa prima parte della stagione. Il costo che dovrebbe pagare la Juventus è circa 35 milioni di euro più 10 associati a bonus raggiunti dal giocatore.