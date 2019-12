Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus: stando alle ultime notizie, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su David Neres, attaccante esterno classe 1997 che milita nelle fila dell'Ajax. Il talento brasiliano è stato uno dei protagonisti della Champions League della passata stagione, offrendo delle prestazioni che hanno stupito tantissimi osservatori, dal momento che ha messo in mostra tutte le sue qualità offensive, tanto che nel match di andata dei quarti di finale della scorsa stagione andò in rete proprio contro la Juventus.

Grazie al suo talento, Neres ha portato l'Ajax fino alle semifinali di Champions League, poi perse malamente contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. Ricordiamo anche che il giocatore sudamericano è ormai uno dei punti fermi della nazionale brasiliana. La Juventus starebbe seguendo il calciatore con grandissima attenzione, ma su di lui la concorrenza sarebbe molto alta: coi lancieri fuori dalla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea, già a gennaio potrebbero esserci sorprese.

Mercato Juventus, occhi su David Neres

Anche il Milan avrebbe messo gli occhi su David Neres, ma la Juventus dovrà vedersela anche con le big della Premier League inglese, che sarebbero disposte a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le prestazioni del talentuoso giocatore brasiliano. Non è escluso che David Neres sia ceduto già nella prossima sessione di Calciomercato invernale: l'Ajax, infatti, è stato eliminato a sorpresa dalla Champions League e dunque potrebbe essere costretto a rivedere le proprie posizioni.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Champions League

Se dovessero arrivare offerte irrinunciabili, l'Ajax potrebbe cedere alcuni dei suoi gioielli. David Neres, in particolare, sarebbe un giocatore assai congeniale al gioco proposto dal tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Attenzione anche ad un altro profilo molto ambito sia dalla Serie A che dai club della Premier League inglese; stiano parlando di Hakim Ziyech, talentuosissimo esterno di nazionalità marocchina. Si tratta di un giocatore molto polivalente, dal momento che può essere impiegato all'occorrenza anche come seconda punta che come trequartista.

Sia per David Neres che per Ziyech, comunque, l'Ajax chiede una cifra tra i trentacinque e i quaranta milioni di euro. Donny Van de Beek, invece, altro talento di scuola olandese, è monitorato attentamente dall'Inter, dal Real Madrid e dal Tottenham e viene valutato tra i sessanta e i cinquantacinque milioni di euro. L'Ajax non ha intenzione di abbandonare la sua politica, dunque potrebbe cedere i suoi campioni anche a gennaio; il club olandese, inoltre, ha ottimi rapporti con quello bianconero, come dimostra l'affare De Ligt.