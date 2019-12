Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15:00 ci sarà l'incontro tra Milan e Sassuolo, valido per il 16° turno di Serie A. I rossoneri sono reduci da una rocambolesca vittoria per 3-2 in trasferta contro il Bologna di Siniša Mihajlović, con Hernandez autore di un goal e di un'autorete oltre ai penalty trasformati da Piatek e Sansone e la rete di Bonaventura. Tre punti fondamentali per salire in 10ma posizione ad 8 lunghezze dalla 'zona Europa' anche se le aspettative di inizio stagione, com'è lecito per una squadra di tale blasone, erano ben diverse.

Il Sassuolo di De Zerbi, invece, pareggia per 2-2 contro la rivelazione Cagliari in una partita che sembrava poter portare a casa dopo il parziale di 2-0 della prima frazione, ma Joao Pedro e Ragatzu nel secondo tempo hanno raddrizzato il match per i Sardi. I Diavoli avranno i favori delle statistiche visto che la banda di De Zerbi è la terza peggior difesa del campionato (dopo Lecce e Genoa) e non batte i rossoneri in Serie A da marzo 2016 (2-0 con reti di Duncan e Sansone).

Milan, Kessie favorito su Paquetà e Piatek su Leao

Mister Pioli schiererà presumibilmente il suo 'fedele' 4-3-3 con Gigio Donnarumma inamovibile tra i porti che davanti si troverà la coppia di centrali difensivi formata da Musacchio e Romagnoli.

Pochi dubbi sui terzini che dovrebbero essere Theo Hernandez, autore di quattro goal sinora, e Conti che sembra avere i favori dell'Allenatore rispetto a Calabria. A centrocampo è lotta tra Kessie, Paquetà e Krunic per una maglia, con l'ex-atalantino avanti nelle gerarchie, che sarà affiancato da Bennacer e Calhanoglu. Tridente con Suso e Bonaventura ai lati e Piatek favorito su Leao come centravanti.

Sassuolo, Magnanelli avanti per una maglia rispetto ad Obiang

Per De Zerbi modulo speculare ai rossoneri, 4-3-3 dove tra i pali Consigli, o Turati se non dovesse recuperare dal fastidio muscolare) avrà di fronte il probabile quartetto arretrato formato da Toljan, Romagna, Peluso e Kyriakopoulos.

Cerniera di centrocampo composta da Duncan assieme a Magnanelli e Locatelli, che sembrano avere più chance di partire dal 1' rispetto a Traorè ed Obiang. Nel reparto offensivo torna Berardi che giocherà assieme a Caputo e Boga.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo:

Milan (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie (Paquetà, Krunic), Calhanoglu, Bennacer, Suso, Piatek (Leao), Bonaventura.

Allenatore: Pioli.

Sassuolo (4-3-3): Consigli (Turati), Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli (Obiang), Locatelli (Traorè), Duncan, Berardi, Caputo, Boga.

Allenatore: De Zerbi.