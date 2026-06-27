Il valzer del calciomercato continua a entrare nel vivo e le big di Serie A sono al lavoro per definire le strategie in vista della prossima stagione. La Juventus resta concentrata sulla ricerca del portiere, mentre l'Inter si starebbe inserendo con il Napoli alla corsa per Khalaili. Sullo sfondo, anche Cagliari e Genoa si muovono con decisione per anticipare la concorrenza e chiudere alcune operazioni considerate prioritarie. A fare il punto sulle principali trattative è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Juventus, Martinez resta il sogno: Vicario e Carnesecchi le alternative

In casa Juventus il nome in cima alla lista per la porta continua a essere quello di Emiliano "Dibu" Martinez. Il portiere argentino dell'Aston Villa rappresenta il profilo ideale per esperienza, leadership e carisma, ma la trattativa resta tutt'altro che semplice sotto il profilo economico. A fare chiarezza è stato Gianluca Di Marzio, che ha spiegato: "Dibu Martinez resta la prima scelta. L'Aston Villa sta abbassando le richieste per lasciarlo partire ma la conclusione dell'affare resta lontana per le cifre che rimangono alte. Resta in lista il nome di Guglielmo Vicario e piace molto Carnesecchi, ma l'Atalanta ha fatto sapere di non avere intenzione di aprire alla cessione".

L'Inter punta Khalaili, Cagliari in pole per Oristanio

Anche l'Inter continua a muoversi con decisione sul mercato. Dopo settimane di valutazioni, i nerazzurri avrebbero deciso di inserirsi nella corsa ad Anan Khalaili, esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise già seguito da tempo anche dal Napoli. Di Marzio ha infatti rivelato: "L'Inter si inserisce nella corsa per Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, che nella passata stagione è stato un avversario dei nerazzurri in Champions. L'esterno israeliano diventa quindi uno dei principali obiettivi a destra dei nerazzurri, che sono molto attivi sul mercato. Sul classe 2004 il Napoli sta lavorando da tempo".

Nel frattempo si registrano movimenti anche tra le squadre di fascia media del campionato.

Il giornalista di Sky Sport ha infatti aggiunto: "Il Cagliari è il favorito per il ritorno di Gaetano Oristanio. Sul trequartista italiano, di proprietà del Venezia ma in prestito al Parma nella passata stagione, c'è anche il Torino. E' in chiusura l’operazione tra Genoa e Thun per Franz-Ethan Meichtry: c’è l’accordo verbale ma si sta aspettando di chiudere formalmente l'operazione per portare il classe 2005 in rossoblù".