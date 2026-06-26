L'Atalanta starebbe pianificando il futuro della propria porta qualora arrivasse un'offerta irrinunciabile per Marco Carnesecchi, il Milan avrebbe acceso i riflettori su uno dei prospetti più interessanti della Bosnia, mentre il Napoli potrebbe presto ritrovarsi a gestire il futuro di Kevin De Bruyne, finito al centro di nuove indiscrezioni provenienti dall'estero.

L'Atalanta pensa a Di Gregorio: tutto dipende da Carnesecchi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atalanta starebbe valutando Michele Di Gregorio come possibile nuovo portiere in vista della prossima stagione.

Un'operazione che, però, sarebbe strettamente legata al futuro di Marco Carnesecchi. Il numero uno nerazzurro non è certo in discussione ma se dovesse arrivare un'offerta faraonica ai Percassi, magari da 60 milioni di euro, allora anche il classe 2000 rischierebbe la cessione a titolo definitivo.

Solo a quel punto il direttore sportivo dei bergamaschi Cristiano Giuntoli potrebbe pensare di spendere circa 10 milioni di euro per arrivare a Michele Di Gregorio, estremo difensore che proprio Giuntoli portò alla Juventus e che dal club bianconero riprenderebbe volentieri.

Il Milan osserva Alajbegovic, De Bruyne può salutare Napoli

Anche il Milan continua a monitorare con attenzione il mercato dei giovani talenti.

Nelle ultime ore avrebbe preso quota il nome di Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco già accostato nelle scorse settimane a Napoli e Roma. Il giocatore avrebbe impressionato Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del club rossonero, che in una recente intervista a Fox ha speso parole di grande stima nei suoi confronti. "Un ragazzo di 18 anni in un Mondiale, sotto pressione, davanti a milioni di spettatori, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro". Dichiarazioni che confermano il forte apprezzamento del dirigente svedese e che potrebbero rappresentare il preludio a un tentativo concreto da parte del Milan nelle prossime settimane.

Sul fronte Napoli, invece, attenzione alla situazione di Kevin De Bruyne.

Secondo le ultime indiscrezioni, alcuni intermediari avrebbero proposto il centrocampista belga al Galatasaray, con il club turco che starebbe valutando seriamente la possibilità di affondare il colpo. La società partenopea non sembrerebbe intenzionata a opporsi a un'eventuale cessione, considerando il giocatore sacrificabile alla luce dell'elevato costo dell'operazione e di un rendimento che non avrebbe pienamente soddisfatto le aspettative. Uno scenario che potrebbe trasformarsi in una delle sorprese più inattese del mercato estivo.