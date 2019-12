La Juventus, dopo aver ritrovato il primo posto in classifica in Serie A (insieme all'Inter) grazie alla vittoria contro l'Udinese e al pareggio della squadra di Conte contro la Fiorentina, ha ricevuto un ulteriore bella notizia dall'urna di Nyon. Il sorteggio degli ottavi di Champions League ha riservato ai bianconeri il Lione di Rudi Garcia, di certo una delle squadre meno temibili della fase finale della massima competizione europea. A parlare nel post sorteggio, ci ha pensato il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved che senza retorica ha ammesso come il sorteggio sia andato bene, ma allo stesso tempo ha ribadito come la Juventus si senta pronta ad affrontare le migliori squadre della Champions League.

Non è mancata poi una domanda sulla Serie A, ed il dirigente bianconero ha ribadito che quest'anno la corsa per la vittoria finale potrebbe riguardare più squadre, non solo Juventus ed Inter.

'Ci sentiamo forti per affrontare le migliori squadre della Champions'

La Juventus è riuscita quindi ad evitare le squadre più temibili arrivate seconde nel proprio girone, su tutte il Real Madrid e le inglesi Chelsea e Tottenham. Proprio Pavel Nedved ha confermato in un'intervista che si aspettava di affrontare una squadra inglese: ha però ammesso che è andata meglio rispetto allo scorso anno, ma dipenderà tutto da come la Juventus arriverà a febbraio.

Allo stesso tempo ha sottolineato che "Ci sentiamo forti per affrontare le migliori squadre della Champions". Segno evidente di una consapevolezza importante per la Juventus, che quest'anno si sente molto sicura di essere competitiva per la massima competizione europea. In merito all'ottavo di finale fra Manchester City e Real Madrid, il dirigente ha ammesso che è un match che non riguarda la Juventus, i bianconeri devono infatti concentrarsi sul Lione.

Nedved sulla Serie A: 'Non ci sono solo Juventus e Inter, ma anche Lazio, Roma e Atalanta giocheranno per lo Scudetto fino in fondo'

Nedved ha poi dichiarato che "Ci sono scontri agli ottavi molto duri ma il sorteggio va accettato".

Non è mancata poi la domanda sul tridente schierato da Sarri dal primo minuto contro l'Udinese, sottolineando come abbia divertito dirigenza e tifosi. Il vicepresidente ha ribadito che la Juventus ha anche tante altre alternative importanti. Infine, piccolo riferimento alla Serie A e alla lotta per il titolo: Nedved ha dichiarato che non è una lotta a due fra Juventus ed Inter ma "Ci sono anche Lazio, Roma e Atalanta e giocheremo per lo Scudetto fino in fondo".

A proposito di sorteggi delle squadre italiane l'Atalanta se la vedrà contro il Valencia, mentre il Napoli di Gattuso giocherà contro il Barcellona.

Gli altri match sono appunto Lione-Juventus, Manchester City-Real Madrid, Dortmund-Psg, Atletico Madrid-Liverpool, Chelsea-Bayern Monaco e Tottenham-Lipsia.