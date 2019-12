L'Inter sfiderà nei sedicesimi dell'Europa League il Ludogorets, un match abbordabile quello della squadra di Conte che però dovrà necessariamente rinforzare la rosa in vista del Calciomercato invernale. Giocare di giovedì infatti potrebbe condizionare i match di campionato dell'Inter, ecco perché sarà importante trovare delle alternative valide a gennaio anche per essere competitivi in entrambi le competizioni. Oltre a lavorare sugli acquisti per il calciomercato invernale, la dirigenza interista è sempre attenta alle opportunità di mercato e sta studiando da vicino il mercato dei parametri zero.

Si è parlato molto recentemente del possibile interesse della società di Suning per i giocatori del Tottenham Vertonghen ed Eriksen, entrambi in scadenza a giugno 2020, al novero dei giocatori seguiti si potrebbe aggiungere un altro centrocampista molto importante, leader della nazionale cilena. L'Inter, infatti, seguirebbe il mediano del Bayer Leverkusen Charles Aranguiz.

Inter, Aranguiz del Leverkusen il possibile acquisto a parametro zero

L'agente sportivo di Charles Aranguiz, André Cury, intervistato dal noto giornale cileno 'La Cuarta' ha parlato del futuro del proprio assistito.

Come è noto il centrocampista del Bayer Leverkusen è in scadenza di contratto a giugno 2020 con la società tedesca e a detta del suo agente, "Non penso che rimarrà in Germania o che vada a giocare in Sud America". Esclusa quindi la permanenza in Bundesliga, per il cileno ci sarebbero due possibilità: l'Inter ed il Paris Saint Germain. Sarebbe un buon acquisto anche perché Aranguiz è un classe 1989, nel pieno della maturità e soprattutto in grado di garantire un importante apporto non solo dal punto di vista della quantità ma anche in qualità.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Inter Calciomercato

È infatti molto bravo negli inserimenti, in questa stagione ha disputato 13 partite in Bundesliga con 1 gol ed 1 assist. In Champions League invece ha giocato 5 partite con 3 assist all'attivo, affrontando anche la Juventus. Il cammino nella massima competizione europea si è fermato al girone di qualificazione, ma terza in classifica disputerà i sedicesimi di Europa League.

Vidal potrebbe arrivare durante il calciomercato invernale

Aranguiz è anche uno dei leader della nazionale cilena, avendo disputato 78 presenze con la rappresentativa sudamericana, realizzando anche 7 gol.

Restando in tema giocatori cileni, il sogno di mercato dell'Inter resta Arturo Vidal, oramai una riserva nel Barcellona. Non è escluso che l'ex Juventus possa arrivare all'Inter nel calciomercato invernale come possibile rinforzo per la seconda parte della stagione. Oltre a Vidal, potrebbero arrivare un esterno sinistro ed una punta, piacciono due giocatori del Chelsea: Giroud e Alonso.