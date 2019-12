Parma-Brescia si avvicina e D’Aversa sembra non avere molti dubbi sulla formazione da mandare in campo domenica prossima alle 15. I tanti infortunati in attacco costringono il tecnico a lanciare Sprocati mentre in mezzo si va verso la conferma di Brugman. Le scelte sono quindi praticamente fatte anche se qualche piccolo dubbio persiste perché c’è ancora qualche speranza di recuperare almeno una pedina per il prossimo turno. Dopo due vittorie in fila i gialloblu non hanno nessuno voglia di fermarsi, il settimo posto va protetto dal ritorno del Napoli e poi c’è l’Europa molto vicina.

L’Atalanta, attualmente sesta è a soli quattro punti di distanza e domenica giocherà contro il Milan in un match che sembra più difficile rispetto a quello del Parma. Il Brescia infatti dopo i successi con Lecce e Spal è caduto ieri in casa con il Sassuolo. Un brutto colpo per la squadra di Corini che arriverà alla partita del Tardini con meno energie visto l’impegno infrasettimanale. Il tecnico dei lombardi può però sorridere per il ritorno dalla squalifica di Cistana e per i probabili recuperi di Joronen e Ndoj.

Parma: Scozzarella e Inglese osservati speciali in vista del Brescia

A proposito di infermeria anche il Parma spera di poter ritrovare almeno un protagonista per la partita con il Brescia. Si tratta del centrocampista Scozzarella ancora alle prese con qualche fastidio fisico. Il mediano doveva rientrare a Napoli ma così non è stato e anche ieri si è allenato a parte. Non ha nulla di grave ma la sensazione è che nessuno dalle parti di Collecchio voglio rischiare visti i continui infortuni. Così la speranza è di averlo a disposizione almeno per la panchina e sarebbero una gran bella notizia. Con l’infortunio di Kucka infatti la mediana è quasi senza interpreti e in panchina in quel ruolo domenica ci sarebbe solo Grassi che però ha saltato tutta la prima parte di stagione e quindi ha pochi minuti nelle gambe.

Discorso a parte merita Roberto Inglese. L’attaccante è out da due mesi per un infortunio alla caviglia sinistra. Il suo recupero è molto vicino ma ancora non riesce ad allenarsi con il gruppo. Così D’Aversa spera di poterlo portare almeno in panchina anche solo per fargli riassaporare il profumo dell’erba. Il vero rientro sarà infatti nella prima gara del 2020 per Inglese, con due settimane in più di allenamenti il bomber potrà tornare protagonista il 6 gennaio nel delicato match con l’Atalanta.

Parma-Brescia: formazione quasi fatta per D’Aversa

Anche per Parma-Brescia continua l’emergenza in attacco per D’Aversa. Oltre a Inglese non ci sarà Cornelius che in settimana ha svolto gli esami clinici del caso dopo il problema muscolare accusato con il Napoli. La diagnosi non è stata buona: confermata la lesione, di secondo grado, e stop fino a fine gennaio per lo sfortunato danese.

Fuori dai giochi almeno fino alla metà del prossimo mese anche Karamoh ancora alle prese con la lesione del collaterale. Scelte obbligate quindi in attacco con Kulusevski a spostarsi nel cuore del tridente mentre ai suoi lati toccherà a Gervinho e a Sprocati.

Praticamente definito anche il resto della formazione anti Brescia del Parma. Davanti a Sepe, uno dei migliori portieri per rendimento dell’intero campionato, la linea a quattro sarà formata da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. In mediana piccolo ballottaggio per il ruolo di regista con Brugman decisamente favorito su Grassi. Nessun dubbio, anche in questo caso per mancanza di alternative, sulle mezzali che saranno Barillà ed Hernani.

Parma-Brescia sta per arrivare e D’Aversa ha già pronta la formazione per continua a volare.