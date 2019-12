La Serie A si prepara per andare in vacanza. Prima della sosta c’è però un ultima fatica per le squadre, ieri si è infatti aperta la diciassettesima giornata con Sampdoria-Juventus 1-2. Prima di capire cosa succederà facciamo un passo indietro e analizziamo statiche e numeri del massimo campionato. Atalanta e Lazio la fanno da padrona nelle classifiche offensive, mentre quando si parla di chilometri si deve guardare in casa Inter. Ottimi numeri per due delle rivelazioni del campionato: Parma e Cagliari.

La crisi del Napoli continua ed è dovuta anche ad un pizzico di sfortuna, soprattutto per Mertens e Milik.

Le statistiche di squadra in serie A: che spettacolo Atalanta e Lazio

Dopo diciassette giornate è ormai chiaro che per divertirsi con la serie A bisogna seguire Atalanta e Lazio. Le due formazioni sono quelle che segnano di più, 38 reti a testa, con i bergamaschi primi anche per tiri in porta, 243, e i capitolini terzi nella stessa classifica (210) dietro al Napoli (222). I biancocelesti sono invece davanti nella graduatoria degli assist con 28, i ragazzi di Gasperini si inchinano con i propri 25.

Triplo primato per l’Inter che è la squadra che corre di più con 111,78 chilometri, davanti al Parma (110,212) e alla Juve (109.252), quella che va più volte in fuorigioco (48) e anche quella che crossa di più con 116 lanci in area, il Cagliari insegue a 114. Primo posto del Parma in materia parate, ben 75 quelle di Sepe davanti alla SPAL che si ferma a 74.

Oscar della sfortuna all’Hellas Verona e al Napoli che sono le due formazioni che colpiscono più legni, già dieci mentre SPAL e Torino sono le più fortunate con 1 solo palo. Ancora un primo posto dell’Atalanta in materia di corner, sono ben 116 quelli battuti da Gomez e compagni. Il segreto del super Cagliari di Maran sono invece i gol di testa, sette in stagione, più di tutti, anche di Inter e Napoli ferme a quota 6. I sardi sono anche la quadra che è stata in campo più minuti con una media 98 minuti e undici secondi a gara.

Seconde Parma e Spal che fermano il cronometro a 97’,33’’. Infine il possesso palla con il Napoli al primo posto grazie ai 29 minuti e 20 con il pallone tra i piedi davanti a Juventus e Inter.

Brozovic corre più di tutti, le statistiche dei giocatori di serie A

Dopo le squadre è il momento di analizzare le statistiche dei giocatori in serie A. Vola nella classifica cannonieri Immobile con le sue 17 reti, alle sue spalle si ferma a 10 il terzetto formato da Cristiano Ronaldo, Joao Pedro e Romelu Lukaku con il portoghese che ha giocato solo 14 gare contro le 16 di tutti gli altri. Non c’è storia nella graduatoria degli assist con Luis Alberto a quota 11 e Pellegrini e Kulusevski staccati a sei. Nel nostro campionato il calciatore che tira di più in porta è Cristiano Ronaldo (55 tentativi) mentre il tanto criticato Suso è il quello che ha messo a segno più passaggi chiave con 19.

Gioca nel Verona il più efficace dei giocatori in fase difensiva. Amir Rrhmani è colui che recupera più palloni con 240, davanti a Colley della Sampdoria (233) e a Djimsiti dell’Atalanta (221). Vince la palma del giocatore con più chilometri percorsi Marcelo Brozovic che in media si carica sulle gambe 12,716 km a gara. Subito dietro il fenomeno del Parma Kulusevski con 12.164 km, quando si dice qualità e quantità in un solo giocatore. Nelle statistiche di Serie A c’è spazio anche per il gioiellino Tonali del Brescia che al momento è il più tartassato del campionato con 44 falli subiti, tre in più di Castrovilli, Sabelli e Sansone.

Comanda Dzeko in materia di gol di testa con 3 reti mentre Mertens proprio non riesce a fare pace con la fortuna. Il belga ha già colpito 4 pali, uno in più di Mario Balotelli e del compagno di squadra Milik.