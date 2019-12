Nella giornata di martedì 17 dicembre, La Gazzetta dello Sport, ripresa subito da altre testate, ha riferito che il Milan sta diventando impaziente e non aspetterà a lungo la risposta di Ibrahimovic, nonostante lo svedese sia l'obiettivo numero uno per gennaio. A quanto pare l'attaccante sta ancora riflettendo sul suo futuro: un giorno penserebbe al suo ritorno ai rossoneri, un giorno al Napoli, il giorno successivo al ritiro. Boban e Maldini non modificheranno la loro offerta, ovvero sei mesi di contratto a tre milioni, con rinnovo per altri 12 mesi in caso di raggiungimento del quarto posto, mentre il 38enne svedese vorrebbe un contratto fino al 2021 garantito.

Secondo l'edizione di martedì del Corriere della Sera - citata da MilanNews.it - ​​ci sarebbero tre alternative sul taccuino di Maldini e Boban, due delle quali sono attualmente al Real Madrid. Il primo è Mario Mandzukic della Juve, un giocatore per il quale il Milan avrebbe aperto i colloqui, mentre Mariano Diaz e Luka Jovic sono la coppia dei Los Blancos. Jovic ha segnato solo una volta in 13 presenze con il Real Madrid dal suo arrivo dall'Eintracht Francoforte durante l'estate, a fronte di un esborso economico di 60 milioni di euro.

Pare che la dirigenza rossonera abbia avviato i contatti con lui e il suo agente Fali Ramadani, puntando sul prestito oneroso a gennaio del centravanti. Differente è Invece la situazione per Mariano Diaz, che deve ancora giocare una partita in questa stagione dopo il suo arrivo per 23 milioni di euro dal Lione lo scorso anno.

Ibrahimovic sarebbe vicino all'Everton

Secondo TuttoMercatoWeb, l'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic sarebbe in trattative avanzate con l'Everton, e i Toffees sarebbero in vantaggio sul Milan nella corsa per la sua firma.

La dirigenza di Goodison Park appare decisa a nominare Carlo Ancelotti come nuovo manager, ma un accordo sarà formalizzato solo se saranno fornite garanzie sufficienti sugli investimenti tecnici, il primo dei quali significherebbe la firma di Ibrahimovic. Il giornalista Tancredi Palmeri di TMW afferma che l'offerta dell'Everton non ha ancora soddisfatto le richieste dello svedese, ma gli inglesi sarebbero molto più vicini a soddisfarle rispetto al Milan. Ancelotti avrebbe voluto Ibrahimovic a Napoli, ma sembra invece che la loro riunione avverrà al Merseyside.

Il duo ha lavorato insieme al Paris Saint-Germain per una stagione e mezzo e potrebbe presto ritrovarsi all'Everton. Con 474 gol e più di 10 titoli di campionato in quasi vent'anni di carriera, Ibrahimovic porterebbe molto all'Everton nonostante abbia 38 anni, e potrebbe essere sicuramente una spinta enorme per le ambizioni dei Toffees a breve termine.