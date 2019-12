Sosta in Serie A e tempo di analizzare delle statistiche in casa Juventus. La formazione bianconera chiude il 2019 con gli ottavi di finale di Champions League in tasca, al primo posto in classifica (seppur insieme all'Inter) in serie A ma anche con una cocente delusione legata al ko nella finale di Supercoppa Italiana. Ci sono tanti giocatori che Sarri ha utilizzato parecchio in questa prima fase della stagione, complice anche il doppio impegno, e a gennaio non è da escludere che la società faccia qualche movimento in chiave calciomercato per rinforzare la rosa.

Chi ha giocato di più in campionato

Nella Juventus sono ben otto i giocatori che hanno superato i mille minuti giocati in serie A. Elementi cardine della squadra bianconera che magari potrebbero pagare un pizzico di stanchezza nei prossimi mesi. In campionato l'elemento che ha giocato di più è Leonardo Bonucci. Diciassette presenze per lui per un totale di 1516 minuti giocati. Dietro di lui ci sono Miralem Pjanic con 1230 minuti e Cristiano Ronaldo con 1225. Altri due grandi campioni dei quali la Juventus proprio non può fare a meno.

Molto utilizzati sono stati anche Alex Sandro (1162 minuti), Matuidi (1094), De Ligt (1094), Cuadrado (1029) e Gonzalo Higuain (1007).

Rabiot e Ramsey hanno giocato meno del previsto

Guardando alle possibili rotazioni di Sarri e analizzando i dati delle statistiche riguardo il minutaggio, salta all'occhio come due nuovi acquisti bianconeri abbiano in realtà giocato meno del previsto, anche a causa degli infortuni. Stiamo parlando ad esempio di Rabiot (che ha collezionato 511 minuti) e Ramsey, che invece ha giocato solamente 343'. Anche Danilo ha giocato meno del previsto. Da questi tre elementi è lecito attendersi un salto di qualità, magari anche grazie ad una migliore conoscenza dei dettami tattici dell'allenatore. Tra i minutaggi più bassi ci sono quelli di Douglas Costa, Rugani e Chiellini.

Il primo è stato molto frenato dagli infortuni, il difensore centrale invece ha pagato il fatto di essere l'ultimo nelle gerarchie del tecnico. Discorso diverso per Chiellini, ai box a causa di un grave infortunio che lo farà tornare in campo nel 2020.

Pjanic il più utilizzato in Champions

Al minutaggio della serie A va anche aggiunto quello relativo alla Champions League, dove finora la Juventus ha disputato sei partite. I sempre presenti in queste occasioni sono stati Pjanic e Ronaldo, con oltre 500 minuti giocati, seguiti da Bonucci e Szczesny che hanno saltato una partita e dunque hanno giocato 450'. Buffon in Europa ha giocato solo una partita. E c'è anche ha giocato appena un minuto in Champions come il giovane centrocampista Simone Muratore.