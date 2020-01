Questa sera, Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta ospitano la Spal di Leonardo Semplici nel Monday Night della ventesima giornata di Serie A. La partita tra Atalanta e Spal è in programma alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match verrà diretto dall’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1. Il signor La Penna verrà coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale di Genova e Tarcisio Villa di Rimini, quarto uomo Gianluca Aureliano di Bologna

Le probabili formazioni di Atalanta - Spal

In casa Atalanta, Gian Piero Gasperini potrebbe far affidamento sul neoacquisto Mattia Caldara.

Il calciatore di proprietà del Milan potrebbe prendere il posto di Djimsiti e affiancare Palomino e Toloi in difesa. In porta confermato Gollini, assente Hateboer per squalifica. De Roon e Pasalic sicuri del posto, anche Freuler dovrebbe partire dal primo minuto. In dubbio l'affaticato Gomez, ma Gasperini potrebbe rischiarlo dal primo minuto. La coppia d'attacco sarà composta da Zapata e Ilicic.

Di seguito la probabile formazione dell'Atalanta (3-4-1-2):

Gollini; Caldara, Toloi, Palomino; De Roon, Freuler, Pasalic; Gomez; Ilicic, Zapata.

Semplici ha gli uomini contati, dunque si affiderà solito 3-5-2. Cionek, Vicari e Felipe formeranno con tutta probabilità il tridente difensivo. A centrocampo possibile conferma per Dabo, con Murgia pronto a scendere in campo dal primo minuto. Di Francesco e Petagna avranno il compito di impensierire la difesa schierata da mister Gasperini.

Di seguito la probabile formazione della Spal (3-5-2):

Berisha; Felipe, Vicari, Cionek; Valoti, Dabo, Igor, Missiroli, Strefezza; Petagna, Di Francesco.

Atalanta - Spal: dove guardarla in tv e in streaming

Atalanta - Spal verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky. Nel dettaglio, il match del Monday Night andrà in onda su Sky Sport (251 satellite) e su Sky Sport Serie A (249 e 202 del satellite). Gli abbonati Sky avranno l'opportunità di seguire la partita anche in streaming su Sky Go, un servizio gratuito - disponibile solamente per gli abbonati - che consente la visione dei contenuti della pay tv anche in mobilità.

Con Sky Go, la partita potrà essere seguita in streaming da pc o attraverso l'applicazione 'SkyGo', disponibile (download gratuito) per device iOS e Android.

I non abbonati potranno scegliere la piattaforma Now TV, un servizio di streaming on-demand, presente nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, di proprietà di Sky. Grazie a Now TV sarà possibile guardare Atalanta - Spal acquistando un ticket giornaliero a 9,99 euro.

Una volta acquistato il ticket, basterà attivarlo e godersi 24 ore di sport.