Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus arrivano prevalentemente da Inghilterra e Spagna. I media inglesi continuano a scrivere di un forte interessamento dell’Everton per Emre Can, ma ancora non si sa se alla fine il tedesco verrà ceduto. Si allontana invece Emerson Palmieri che dovrebbe rimanere al Chelsea. Nel frattempo sembrano sempre caldi i contatti con il Barcellona per un possibile scambio di giovani, più difficile l'ipotesi di un trattativa per Rakitic che dovrebbe coinvolgere anche Bernardeschi.

Calciomercato Juventus: pressing dell’Everton per Emre Can

Nel riepilogare la situazione del calciomercato della Juventus non si può che partire da Emre Can. Il centrocampista tedesco continua ad essere al centro delle trattative bianconere nonostante a inizio gennaio Paratici avesse detto che non ci sarebbe stata nessuna cessione. Anche Sarri ha parlato del tedesco esprimendo la sua voglia di provare a rilanciarlo in questa seconda parte di stagione. Il progetto però non è ancora partito visto che Emre Can continua a entrare in campo con il contagocce.

E proprio il mancato utilizzo sarebbe alla base del forte pressing dell’Everton di Carlo Ancelotti che vorrebbe il teutonico per rinforzare la sua nuova squadra.

Secondo alcuni media inglesi ci sarebbe addirittura pronta un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro per il giocatore. Se questa dovesse essere la cifra lo scenario potrebbe cambiare visto che per la Juventus sarebbe una succosa plusvalenza, Emre Can è infatti arrivato a parametro zero due estati fa dal Liverpool.

Il parere più importante, probabilmente, è quello del giocatore che continua ad allenarsi con grande professionalità ma se dovesse essere ancora lasciato ai margini potrebbe anche decidere di lasciare Torino. Da notare come l’Everton potrebbe però non essere nelle grazie del tedesco che ha giocato nell’altra squadra di Liverpool per diversi anni e quindi sarebbe restio a trasferirsi nelle fila dei suoi vecchi rivali.

Emerson Palmieri – Juventus: tutto bloccato

Per il calciomercato della Juventus in entrata sembra essere molto difficile vedere l’approdo a gennaio di Emerson Palmieri alla corte di Maurizio Sarri. Il suo agente ha parlato oggi ammettendo l’interessamento sia del tecnico bianconero che di Antonio Conte ma placando subito le possibili voci con un secco: “Le due squadre hanno mostrato interesse in passato ma non ho più avuto contatti con i dirigenti”.

Insomma Luis Fernando Menez Garcia, che ha parlato in esclusiva al sito juvenews.eu, chiude le porte, almeno quelle di gennaio, per un ritorno in Italia del suo assistito. Sul fronte mancino di oggi è invece la notizia che gli esami del caso non hanno rilevato nessuna frattura per Alex Sandro, uscito ieri durante la gara con il Parma.

Infine continuano i rumors che coinvolgono i bianconeri e il Barcellona.

Ieri Paratici ha smentito le voci di un possibile scambio Rakitic-Bernardeschi. Le situazioni dei due giocatori sono in piena evoluzioni, il croato con il nuovo allenatore spera di ritrovare un posto da titolare, mentre l’azzurro sta cercando di imporsi come mezzala nel 4-3-1-2 di Sarri. Nessuno dei due dovrebbe quindi cambiare aria a gennaio. Resta valida invece la possibilità che i due club riescano a trovare la quadra per lo scambio di giovani in cui Matheus Pereira approderà in Catalogna e il baby bomber Alejandro Marques si accaserà a Torino. Nessuno scossone quindi nella giornata di calciomercato della Juventus ma solo alcune voci interessanti e da seguire con attenzione, soprattutto quelle legate ad Emre Can.