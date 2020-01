Atalanta e Spal sono pronte ad affrontarsi nel posticipo del 20° turno del campionato di Serie A. Giornata che si chiude stasera, lunedì 20 gennaio, alle 20:45 con il posticipo della Gewiss Arena.

Due squadre in corsa per obiettivi estremamente diversi in questa stagione. I padroni di casa vogliono continuare a stupire dopo la storica qualificazione in Champions League. Gli ospiti, al contrario, hanno come obiettivo ottenere una difficile salvezza, visto che attualmente si trovano all'ultimo posto in classifica, con all'attivo soltanto dodici punti.

Atalanta-Spal, come arrivano le due squadre

L'Atalanta arriva a questo appuntamento dopo il pareggio in casa dell'Inter nell'ultima giornata di campionato giocata dopo per i bergamaschi segnò Gosens, mentre Muriel sbagliò il rigore a due minuti dal termine dell'incontro. Le statistiche sono a favore della Dea: l’Atalanta ha infatti mantenuto la porta inviolata in otto delle 17 partite casalinghe contro la SPAL in Serie A. L’Atalanta arriva alla partita con la SPAL senza Hateboer e Castagne. Alla vigilia dell'incontro il tecnico Gasperini ha detto: "Viste le assenze il modulo può cambiare.

Il Papu Gomez non sta bene". Attualmente la Dea è al quinto posto in classifica, con 35 punti.

La Spal, sempre più in basso in classifica, arriva a questa sfida dopo la sconfitta nell'ultima giornata in casa della Fiorentina. La truppa di Semplici è obbligata quanto prima a invertire la rotta per non rischiare di rimanere inesorabilmente risucchiata nel vortice retrocessione. C'è però un dato che preoccupa: la Spal ha ottenuto solo quattro punti in trasferta in questa stagione.

Attualmente gli emiliani sono ultimi nella classifica con appena dodici punti all'attivo. Le parole di Semplici alla vigilia sono eloquenti: "Siamo obbligati a fare punti. Dobbiamo migliorare"

Le probabili formazioni del posticipo

Andiamo a vedere le probabili formazioni Atalanta-Spal. Fischio d'inizio alle ore 20:45 di stasera, lunedì 20 gennaio 2020.

In vista dell'incontro il tecnico Gasperini dovrebbe proporre un 3-4-1-2 con Sportiello tra i pali; difesa a tre con Toloi e Caldara esterni, mentre il centrale sarà Palomino; a centrocampo Freuler e Gosens sulle fasce esterne a supporto degli interni De Roon e Pasalic; Gomez farà il trequartista alle spalle del duo Ilicic-Zapata.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Caldara; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Il tecnico Semplici dovrebbe schierare il classico 3-5-2 con qualche differenza rispetto al match con la Fiorentina: Berisha in porta; difesa a tre con Igor, Vicari e Felipe; centrocampo con Cionek e Strefezza esterni, mentre all'interno ci saranno Dabo, Valdifiori e Missiroli; in attacco tandem con Petagna e Di Francesco.

Spal (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Felipe; Cionek, Dabo, Valdifiori, Missiroli, Strefezza; Petagna, Di Francesco. Allenatore: Semplici.