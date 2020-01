L’Atalanta affronterà il Valencia negli ottavi di finale della Champions League. I bergamaschi giocheranno in casa la partita di andata. Appuntamento fissato per mercoledì 19 febbraio presso lo stadio San Siro di Milano alle ore 21:00. La società orobica ha comunicato i dettagli relativi alla vendita dei biglietti proprio in questi giorni. Ci sarà una prima fase dedicata alla prelazione abbonati, dopodiché seguirà la vendita libera. La prima fase verrà aperta alle ore 12:00 di giovedì 16 gennaio e si chiuderà alle ore 19:00 di domenica 26 gennaio.

La seconda fase avrà inizio alle ore 12:00 di martedì 28 gennaio e terminerà alle ore 21:00 di mercoledì 19 febbraio. Dunque, si potranno acquistare i biglietti fino all’ultimo minuto, qualora dovessero essere ancora disponibili.

Prelazione con prezzi agevolati per gli abbonati

Durante la fase di prelazione ci saranno tariffe agevolate per i possessori del mini-abbonamento '3 Gare Group Stage C UCL 2019-2020' e degli abbonamenti tradizionali '3 Gare Group Stage C UCL 2019-2020'. Nel primo caso, i possessori avranno modo di confermare il loro posto oppure sceglierne un altro selezionandolo tra quelli non prelazionati e disponibili alla vendita e potranno effettuare l’acquisto presso i punti vendita del circuito Vivaticket, oppure online su atalanta.vivaticket.it.

Nel secondo caso, invece, la prelazione sarà soltanto in modalità tradizionale presso la biglietteria del Gewiss Stadium in Viale Giulio Cesare a Bergamo. I possessori avranno solamente la possibilità di confermare il loro posto, senza poterlo cambiare. I prezzi vanno da un minimo di 35 euro per 1° Blu o Verde, fino ad un massimo di 220 euro per Tribuna d’Onore Rossa. Si trovano posti a 60 euro al 1° Arancio Laterale; 65 euro al 1° Rosso Laterale; 70 euro al 1° Arancio (settori 155-156-165-166); 80 euro in Poltroncina Arancio (settori 163-157); 85 euro in Poltroncina Arancio Centrale (settori 159-161); 90 euro in Tribuna Arancio (settori 158-164) e Tribuna Arancio Centrale (settori 160-162); 100 euro al 1° Rosso; 180 euro in Poltroncina Rossa e Poltroncina Rossa Centrale (settori P-R).

Vendita libera con prezzi a partire da 50 euro

Riguardo alla vendita libera, l’acquisto potrà essere effettuato presso i punti vendita del circuito Vivaticket oppure online su atalanta.vivaticket.it, nonché presso le biglietterie dello stadio San Siro di Milano. In quest’ultimo caso solamente il giorno della partita dalle ore 18:30 alle ore 21:00. I settori del 1° Anello Verde o Blu saranno riservati esclusivamente ai tifosi in possesso della Dea Card. I prezzi vanno da un minimo di 50 euro per 1° Blu o Verde, fino ad un massimo di 265 euro per Tribuna d’Onore Rossa. Troviamo posti a 70 euro al 1° Arancio Laterale; 85 euro al 1° Rosso Laterale; 85 euro al 1° Arancio (settori 155-156-165-166); 95 euro in Poltroncina Arancio (settori 163-157); 100 euro in Poltroncina Arancio Centrale (settori 159-161); 110 euro in Tribuna Arancio (settori 158-164) e Tribuna Arancio Centrale (settori 160-162); 120 euro al 1° Rosso; 215 euro in Poltroncina Rossa e Poltroncina Rossa Centrale (settori P-R).