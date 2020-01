Il calciomercato del Milan è iniziato col 'colpo Ibrahimovic', che ha riportato entusiasmo tra i tifosi rossoneri delusi dopo un inizio di campionato non entusiasmante. La dirigenza rossonera è ora al lavoro per piazzare alcuni giocatori che non rientrano più nel progetto ed allo stesso tempo è alla ricerca di elementi utili a rinforzare l'organico. Tra gli esuberi, i rossoneri avrebbero individuato il terzino sinistro Ricardo Rodriguez ed il centrocampista argentino Lucas Biglia, mentre in entrata ci sarebbe l'ipotesi Under.

Calciomercato Milan, il PSV è vicino a Ricardo Rodriguez

Secondo quanto riportato da 'GianlucaDiMarzio.com', le trattative tra Milan e PSV per Ricardo Rodriguez sono ben avviate, specialmente se gli olandesi dovessero accontentare le richieste del club rossonero. L'incontro che si è svolto nella giornata del 14 gennaio a Casa Milan è stato positivo. Erano presenti entrambi i dirigenti rossoneri e l'agente del giocatore. Gli olandesi del PSV Eindhoven hanno palesato il desiderio di acquistare il nazionale svizzero ed il club rossonero ha fissato le condizioni: un trasferimento a titolo definitivo nella sessione di Calciomercato invernale o un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni da esercitare a giugno.

Il Milan non si ferma: dopo Ibra e Kjaer occhi su Under

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo Ibrahimovic e Kjaer, il Milan è tentato anche dall'ala turca della Roma, Cengiz Under. Quello dell'ala turca è un profilo che era già stato discusso nella scorsa campagna di calciomercato ed è rimasto tuttora nei pensieri dei rossoneri. Rimane una tentazione perché i dirigenti della Roma non sono convinti della formula proposta per il trasferimento. Il giocatore turco non è più un titolare della squadra, ma potrebbe avere più minutaggio dopo l'infortunio di Zaniolo, anche se la Roma starebbe per chiudere l'acquisto di Politano. Under rappresenta ancora una grande risorsa in termini economici per la Roma e difficilmente i giallorossi svenderanno il proprio giocatore.

Milan, Biglia sarebbe stato offerto all'estero

Lucas Biglia potrebbe lasciare il Milan durante la finestra di calciomercato invernale, con i rossoneri che avrebbero offerto l'argentino a Norwich City e Watford. Il 33enne è stato parte della massiccia campagna acquisti dei rossoneri nell'estate del 2017, arrivando dalla Lazio per la cifra di 17 milioni di euro, ma gli infortuni e la forma scadente hanno condizionato il suo rendimento in questi anni. Di conseguenza, il Milan potrebbe cedere Biglia, con il 'Daily Mail' che segnala le due squadre inglesi sopraccitate come possibili destinazioni. Anche il Celta Vigo sarebbe stato contattato per sondare la disponibilità dell'argentino. In questa stagione, Biglia ha giocato sette partite con la maglia del Milan.