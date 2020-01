Il Cagliari di Maran va a caccia di rinforzi per allontanare la crisi e continuare a viaggiare nei quartieri alti della classifica di Serie A. Serve un difensore ma qualcosa forse verrà fatto anche in attacco, la pista più calda al momento è quella che porta a Pjaca mentre sembra difficile arrivare a Rugani, l’alternativa allo juventino è Juan Jesus in uscita dalla Roma.

Gli uomini mercato dei rossoblu sono alla ricerca di giocatori già pronti a dare una mano per ribaltare una situazione che inizia ad essere ingarbugliata per i sardi.

La squadra di Maran è stata la più bella sorpresa del campionato con molte vittorie in serie e una classifica sorprendete rispetto ai pronostici di agosto. Adesso qualcosa è cambiato, quattro sconfitte in fila pesano sul morale anche se la classifica è ancora ottima, visto che gli isolani al momento sarebbero qualificati per l’Europa League.

Cagliari, il colpo di mercato potrebbe essere Pjaca

Le ultime voci sul Calciomercato del Cagliari riguardano come detto in precedenza Marko Pjaca. Il talento croato nella Juventus è chiuso dai tanti campioni agli ordini di Sarri e ieri Paratici ha aperto alla possibilità di un addio.

“Ha bisogno di giocare” ha sentenziato il dirigente bianconero aprendo così una corsa che sembra essere molto affollata. Lo sfortunato talentino è nelle mire dei sardi, ma nel recente passato è stato accostato a molti club di A tra cui l’Atalanta e il Parma come possibile contropartita per Kulusevski.

Secondo Rai Sport però il Cagliari avrebbe scavalcato tutta la concorrenza per Pjaca che andrebbe così rinforzare il suo reparto offensivo. Sulla classe del croato nessuno può dubitare, ma a destare perplessità sono le sue condizioni fisiche. Tra il 2017 e il 2019 l’attaccante ha subito una doppia rottura del legamento crociato del ginocchio, che non gli ha mai permesso di scendere in campo e anche da ottobre in poi Sarri non lo ha mai potuto utilizzare per altri problemi al ginocchio. Da qualche settimana è tornato a lavorare con il gruppo, ma è ovvio che la condizione non può essere delle migliori.

Insomma il colpo Pjaca è possibile ma al momento sarebbe una scommessa.

Rugani difficile, il Cagliari va su Juan Jesus

I discorsi di mercato tra Cagliari e Juventus non sarebbero finiti qui. Il secondo nome sul tavolo delle trattative è Daniele Rugani che però appare molto lontano da trasferimento in Sardegna. Nella stessa intervista in cui lasciava campo libero per Pjaca, Paratici ha invece bloccato il difensore. L’idea dei Campioni d’Italia era quella di non cederlo già prima che ieri si facesse male Demiral, adesso a maggior ragione la partenza dell'ex Empoli è quasi impossibile. Senza Demiral e Chiellini, alla Juve rimangono solo Bonucci e de Ligt, troppo pochi per affrontare tre competizioni, per questo Rugani non lascerà Torino.

Una pedina in difesa però ai rossoblu serve e così il nome forte al momento potrebbe essere quello di Juan Jesus in uscita dalla Roma.

Il brasiliano ha già le valigie pronte e gli isolani sono sulle sue tracce, da battere ci sarebbe la concorrenza della Fiorentina, mentre l’Atalanta con l’acquisto di Caldara si è levata dalla lotta. Altra idea per la difesa sarebbe Bonifazi del Torino, ma su di lui sembra essere in netto vantaggio la Spal. Il calciomercato del Cagliari sta per entrare nel vivo con la trattativa Pjaca che potrebbe decollare e la ricerca di un difensore che continua.