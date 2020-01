Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Federico Bernardeschi, uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il centrocampista ex Fiorentina, infatti, non sta certamente disputando una buona stagione. Maurizio Sarri lo ha schierato spesso come trequartista, ma Bernardeschi non ha avuto un buon rendimento, realizzando appena una rete in 20 partite disputate. Sull'ex viola stanno circolando numerose voci di mercato, nonostante il giocatore sia assai apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Stando alle ultime news trapelate, su di lui sarebbe molto forte l'interesse della Roma. Il club giallorosso, infatti, ha perso Nicolò Zaniolo fino al termine della stagione e potrebbe intervenire sul mercato in questa sessione invernale per sostituirlo con un giocatore di qualità. Nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome di Bernardeschi. La dirigenza giallorossa avrebbe fatto un sondaggio con quella bianconera per sondare la situazione. Non si esclude che la Juventus ceda Bernardeschi in questa sessione invernale di mercato, considerate le sue difficoltà sotto la gestione di Maurizio Sarri.

Il tecnico bianconero non lo ha fatto partire titolare nell'ultimo match contro il Parma, dunque l'ex viola potrebbe decidere di essere ceduto per non perdere la possibilità di disputare gli Europei con la Nazionale di Roberto Mancini.

Mercato Juventus, la Roma starebbe monitorando Bernardeschi

La Roma, però, dovrebbe battere la concorrenza del Barcellona, club che sarebbe fortemente interessato alle prestazioni del calciatore italiano.

In questi giorni, infatti, si sta parlando anche di un possibile scambio tra Federico Bernardeschi ed Ivan Rakitic. Il fatto che il club blaugrana abbia cambiato allenatore potrebbe spingere il centrocampista croato a scegliere di proseguire la sua carriera a Torino. Rakitic formerebbe una coppia di centrocampisti tutta balcanica con Miralem Pjanic. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore, anche se la Juventus potrebbe scegliere di non fare alcun movimento di mercato in questa sessione invernale.

Per l'estate, invece, il club bianconero starebbe continuando a monitorare con grandissima attenzione Isco. Il fantasista del Real Madrid è un obiettivo di lungo corso del direttore sportivo Fabio Paratici; lo spagnolo non sta trovando spazio con il tecnico Zinedine Zidane e l'addio al termine della stagione appare sempre più probabile. Se il Real Madrid aprirà alla cessione, Paratici dovrebbe fare un tentativo nella prossima sessione estiva.