Gli uomini del Calciomercato della Juventus da oggi in poi potranno fare sul serio per il talentino del Manchester United Chong. Il suo agente infatti ha aperto le porte all’addio alla Premier League, può così partire ufficialmente la corsa al giocatore su cui però c’è anche l’Inter. Nel frattempo continuano i rumors sulla possibile cessione di Emre Can nonostante a inizio mese Paratici lo abbia dichiarato incedibile.

Calciomercato Juventus: entra nel vivo la corsa per Chong

Erkan Alkan esce allo scoperto e le sue dichiarazioni infiammano il calciomercato della Juventus.

L’agente di Tahith Chong, ala classe 1999 del Manchester United, ha parlato oggi alla testa Voetbal International rivelando la scelta di lasciare l’attuale club, da capire se sarà già a gennaio oppure a fine stagione quando il suo contratto con i Red Devils terminerà. “Solskjaer rispetto alla proprietà ha opinioni diverse su Tahith – ha detto l’agente – è arrivato a un punto in cui non si sente di proseguire, è il momento di guardare altrove”. Dichiarazioni forti che aprono all’addio, alla fine arriva anche un consiglio per chi vorrà il ragazzo: “Il prossimo club dovrà avere un progetto che permetta al mio assistito di crescere”.

La corsa insomma è aperta ma la Juventus, che per prima era piombata sul talentino, dovrà guardarsi dalla concorrenza dell’Inter che proprio ieri ha incontrato emissari dell’entourage del calciatore. Sarà una sfida lunga e complessa, se non si concretizzerà a gennaio, cosa molto probabile, l’addio avverrà in estate ma già da inizio febbraio si potrà accelerare la trattativa visto che il giocatore è in scadenza di contratto.

Emre Can via dalla Juventus? Ora ci prova il Borussia Dortmund

Nel frattempo si moltiplicano le voci di calciomercato per la Juventus attorno al nome di Emre Can. Quasi mai impiegato da Sarri, il centrocampista rischia di rimanere ancora fuori dalla lista Champions e poi di perdere il posto nella Nazionale tedesca per i prossimi Europei. Così i rumors di un addio si rincorrono ormai da giorni. L’Everton di Carlo Ancelotti sarebbe pronto a portarlo in Inghilterra ma il passato nel Liverpool del centrocampista complica le cose.

Molti meno sarebbero gli ostacoli per un ritorno in Germania ed è per questo che si sarebbe rifatto sotto il Borussia Dortmund, ormai da mesi accostato ad Emre Can. La Gazzetta dello Sport rivela che potrebbe presto arrivare un’offerta tra i 21 e 25 milioni di euro sul piatto della Vecchia Signora che starebbe iniziando a pensare di lasciar partire il suo calciatore. Il tempo però stringe, mancano dieci giorni alla fine del mercato, questa offerta dovrà quindi arrivare molto presto. E' invece in dirittura d'arrivo la trattativa con il Cagliari per Pjaca che diventerà un giocatore dei sardi in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro.

Da capire se sarà questo il solo movimento in uscita del calciomercato della Juventus.