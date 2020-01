Sono ore calde sul fronte mercato. Le big maggiormente attive sembrano essere il Napoli e l'Inter, a caccia di rinforzi per i rispettivi obiettivi. I due club, in questo senso, sarebbero molto vicini alla definizione del trasferimento all'ombra del Vesuvio di Matteo Politano. Nell'affare sembra che potrebbe entrare anche il cartellino di Fernando Llorente, con il centravanti spagnolo che approderebbe a Milano in prestito. I partenopei acquisterebbero Politano, invece, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Il club di Aurelio De Laurentiis, però, avrebbe messo nel mirino anche un altro giocatore dell'Inter, Matìas Vecino.

Napoli su Vecino

Quella del Napoli in questa sessione di Calciomercato potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. Gli azzurri sono stati la grande delusione di questa prima parte della stagione, come dimostra la classifica, che li vede all'undicesimo posto e molto più vicini alla zona retrocessione, che si trova a nove punti, che ad un piazzamento in Champions League, distante ben 14 punti.

Anche per questo la società ha deciso di stravolgere la rosa seguendo le indicazioni del proprio allenatore, Gennaro Gattuso.

Dopo gli arrivi di Diego Demme dal Lipsia e Lobotka dal Celta Vigo, è ad un passo l'arrivo di Matteo Politano dall'Inter. E sempre dai nerazzurri potrebbe arrivare un altro rinforzo. Si tratta di Matìas Vecino, centrocampista uruguaiano in uscita dai nerazzurri. Il giocatore non rientra più nei piani di Antonio Conte e, inoltre, avrebbe avuto una discussione proprio con il tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Cagliari.

Con l'eventuale arrivo dell'ex Fiorentina, il Napoli completerebbe una vera e propria rivoluzione soprattutto in mezzo al campo, con l'arrivo di ben tre pedine.

La trattativa con l'Inter

L'Inter è pronta a trattare la cessione di Matìas Vecino con il Napoli. Il centrocampista è ai margini del progetto tanto che ieri, nella cena di squadra a cui hanno partecipato anche i nuovi acquisti Young e Moses, non era presente, così come Politano.

Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, le due società sono pronte ad intavolare un clamoroso scambio. In direzione Milano, infatti, ci andrebbe il centrocampista brasiliano Allan. Il giocatore, ad un passo dal Paris Saint Germain solo un anno fa, sembra aver rotto definitivamente con l'ambiente dopo l'uscita dal campo della settimana scorsa, durante la gara con la Fiorentina, senza passare dalla panchina e andando direttamente negli spogliatoi. L'operazione permetterebbe una plusvalenza importante ad entrambe le società. Non è escluso che possa andare anche un conguaglio agli azzurri, anche se sembra che, al momento, si stia cercando di imbastire una trattativa per uno scambio alla pari.