La Juventus è attesa da un fine gennaio molto interessante dal punto di vista calcistico, con due match molto importanti. Si parte mercoledì 22 gennaio contro la Roma all' 'Allianz Stadium' nei quarti di finale di Coppa Italia, mentre domenica 26 gennaio ci sarà l'atteso match di Serie A al San Paolo contro il Napoli. Dal mese prossimo riparte la Champions League e già entro gennaio dovrà essere presentata la lista giocatori che disputeranno la seconda parte della stagione nella massima competizione europea.

Come scrive Calciomercato.com, non ci dovrebbero essere clamorose novità rispetto alla lista consegnata a settembre. L'unica modifica dovrebbe riguardare la sostituzione di Demiral con Rugani: il difensore turco si è infortunato ai legamenti e tornerà a disposizione oramai dalla prossima stagione. Si era parlato anche di un possibile inserimento nella lista di Emre Can, ma il recupero di Khedira prosegue in maniera ottimale, potrebbe tornare a disposizione a marzo, ecco perché dovrebbe essere preferito ancora all'ex Liverpool.

Come scrive Calciomercato.com, Khedira dovrebbe essere confermato ancora nella lista Champions League e quindi è probabile l'esclusione di Emre Can, come già è successo a settembre. D'altronde il nazionale tedesco non sta giocando molto con Maurizio Sarri, che non lo ha schierato titolare neanche nella partita di Coppa Italia contro l'Udinese. Si è parlato anche di una sua possibile cessione già a gennaio, ma dipenderà dalla tipologia d'offerta che la Juventus riceverà.

Fra le società interessate ci sarebbe anche l'Everton di Carlo Ancelotti, che non avrebbe problemi ad investire sul suo cartellino. I dubbi però sarebbero del giocatore, che punta ad una società di livello maggiore, inoltre il giocatore potrebbe rifiutare l'Everton perché sono gli acerrimi rivali sportivi del Liverpool, sua ex squadra.

L'infortunio di Demiral potrebbe portare Sarri ad inserire Rugani in lista Champions League.

Considerando che Chiellini dovrebbe rientrare per marzo, avere un centrale di riserva per gli ottavi di finale di Champions League sarà molto importante. Particolare la situazione del difensore toscano, per due volte vicino alla cessione lo scorso calciomercato estivo e nell'attuale mercato di gennaio, ma rimasto a Torino per gli infortuni subiti dapprima da Chiellini (in estate) e poi da Demiral (ad inizio gennaio).

Restando in tema cessioni, potrebbe lasciare Torino il centrocampista offensivo croato Pjaca. Il giocatore piace al Cagliari che potrebbe presentare un'offerta per un prestito con diritto di riscatto a giugno.