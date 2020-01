Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha infatti intenzione di rinforzare il reparto mediano, che ha mostrato numerose difficoltà in questa prima parte della stagione. Rabiot e Ramsey non sembrano ancora essersi integrati, mentre Bernardeschi non è ancora riuscito a fare il salto di qualità, nonostante la stima che Maurizio Sarri nutre nei suoi confronti. Il club bianconero starebbe monitorando alcuni tra i migliori profili d'Europa, tra cui anche Donny Van De Beek dell'Ajax.

Il centrocampista olandese si è messo in luce nella scorsa stagione, quando fu uno dei trascinatori della squadra di Ten Hag in Champions League (andò in gol anche nella sfida contro la Juventus). L'Ajax raggiunse le semifinali della massima competizione europea e venne eliminato dal Tottenham di Mauricio Pochettino. Il giovane calciatore olandese sta disputando una buonissima stagione all'Ajax, squadra che però è stata eliminata dalla Champions League e che ora punta dichiaratamente alla vittoria dell'Europa League.

Mercato Juventus, occhi su Van De Beek dell'Ajax

Nella prossima sessione di calciomercato estivo, la Juventus potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il reparto mediano. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "Sunday Mirror", tra i giocatori monitorati ci sarebbe anche Donny Van De Beek, talento dell'Ajax e della Nazionale olandese. Sul ventiduenne sarebbe molto forte anche l'interesse del Manchester United e del Real Madrid. Il club spagnolo sarebbe al momento quello favorito per l'acquisto del giocatore olandese. La dirigenza bianconera, comunque, ha ottimi rapporti con quella del club olandese, come dimostra l'operazione di mercato che ha portato De Ligt a Torino nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Proprio la presenza di De Ligt potrebbe convincere Van De Beek a scegliere la Juventus ed a raggiungerlo a Torino.

In ogni caso, l'Ajax non è intenzionato a fare sconti per il centrocampista olandese, che viene valutato tra i cinquantacinque e i sessanta milioni di euro. Nonostante le voci di mercato, però, Van de Beek avrebbe affermato di volere rimanere all'Ajax. Intanto, Fabio Paratici sta per concludere uno scambio di giovanissimi con il Barcellona. Stando a quanto riporta il noto giornalista di Sky Ciro Venerato, alla Juventus starebbe per arrivare Alejando Marques, attaccante classe 2000 cresciuto nel club catalano, mentre in maglia blaugrana dovrebbe trasferirsi Matheus Pereira, ora in prestito al Digione, squadra che milita nel campionato francese. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.