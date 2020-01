La Juventus potrebbe essere la protagonista del Calciomercato estivo. L'idea dei bianconeri è quella di ringiovanire una rosa che ha bisogno di innesti di prospettiva e di qualità che sappiano però essere decisivi nell'immediato. Uno dei giocatori seguiti è il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, che con ogni probabilità sarà protagonista nell'Europeo 2020 con la nazionale italiana di Roberto Mancini. Come conferma il noto esperto di calciomercato Ciro Venerato, la Juventus vorrebbe investire sul centrocampista della Roma cercando di sfruttare la clausola rescissoria che attualmente pende sul contratto del giocatore romano.

Come conferma Venerato Pellegrini potrebbe essere acquistato pagando la clausola di 30 milioni di euro esercitabile però solo nel mese di luglio 2020. Come è noto la Juventus da tempo segue il centrocampista della Roma e potrebbe sfruttare l'occasione qualora decidesse di non rinnovare il suo contratto con la società di Pallotta.

Juventus, i bianconeri potrebbero pagare la clausola di Pellegrini alla Roma

La Juventus in estate potrebbe decidere di acquistare in maniera massiccia nella mediana. Molti giocatori infatti potrebbero lasciare Torino e la vera rivoluzione potrebbe arrivare proprio nel centrocampo bianconero.

A rischio cessione ci sono Emre Can, Sami Khedira, gli unici attualmente considerati inamovibili da Maurizio Sarri sono Pjanic, Bentancur e Matuidi. Come dichiarato da Ciro Venerato, uno dei centrocampisti apprezzati dalla dirigenza bianconera è Lorenzo Pellegrini, un giocatore che è in grado di garantire quantità e qualità alla mediana.

La Roma potrebbe offrire il rinnovo di contratto a Pellegrini

Come anticipato in precedenza, attualmente sul contratto di Lorenzo Pellegrini ci sarebbe una clausola da 30 milioni esercitabile solo a luglio. Difficile però che la Roma, anche se avesse intenzione di cedere il nazionale italiano, non provi a togliere la clausola offrendo il rinnovo di contratto a Lorenzo Pellegrini. Attualmente il nazionale italiano ha una valutazione di circa 40 milioni, un prezzo destinato ad incrementare qualora il giocatore continui a confermarsi nel campionato italiano ed in Europa League.

La Roma potrebbe cambiare proprietà

La sua cessione però dipenderà anche dall'eventuale acquisto della società da parte del noto imprenditore americano Friedklin.

Qualora arrivasse quest'ultimo, difficilmente la nuova proprietà cederà un pezzo pregiato come Pellegrini, considerato un vero e proprio leader dalla tifoseria romana. A proposito di Roma, con 'infortunio di Zaniolo potrebbe arrivare un altro centrocampista durante il calciomercato invernale.