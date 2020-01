Il Calciomercato della Juventus entra nel vivo, ancora un paio di giorni e poi la sessione di gennaio sarò conclusa e tutti i giochi saranno fatti. In queste 48 ore Paratici dovrà cercare di trovare le giuste soluzioni per alcuni giocatori che iniziano a diventare dei veri e propri tormentoni. Tra questi rientra ovviamente Emre Can che ormai da mesi sembra al passo di addio, ma ancora non ha lasciato Torino: il Borussia Dortmund lo avrebbe convinto, ma ancora non è arrivata la fumata bianca tra le due società.

Futuro incerto per Bernardeschi e Pjaca

Altro nome da tenere d’occhio per il calciomercato della Juventus è quello di Federico Bernardeschi che con Sarri non riesce a trovare il giusto feeling. L’ex Fiorentina è stato provato trequartista senza troppa fortuna e in queste settimane sta lavorando per trasformarsi in mezzala, una soluzione che sembra essere un ripiego per fargli trovare spazio in campo. Insomma, da talento emergente Bernardeschi rischia di diventare un panchinaro fisso e così si vocifera ormai da tempo di un possibile scambio con Paquetà, altro giocatore ai margini del suo club, il Milan.

Su questa trattativa c’è un certo mistero, questa mattina il Corriere dello Sport la riteneva impossibile da chiudere mentre nelle ultime ore Sportmediaset ha di nuovo acceso i riflettori sull’idea, segno che forse qualcosa si sta muovendo.

Situazione ingarbugliata anche per Marko Pjaca, giovane talento fermato da due brutti infortuni negli ultimi due anni che ha bisogno di giocare per ritrovarsi. Fino a ieri sembrava tutto fatto con il Cagliari, ma la trattativa è saltata e quindi il futuro del croato è incerto.

La Sampdoria si sarebbe fatta sotto nelle ultime ore con convinzione e vorrebbe chiudere l’affare, ma non è da escludere la permanenza a Torino del giocatore su cui Sarri potrebbe anche puntare per il finale di stagione.

Locatelli nuova idea per il calciomercato bianconero

Per quello che riguarda il calciomercato della Juventus in entrata non sono attesi grandi scossoni per questo gennaio. In Spagna scrivono che Rakitic potrebbe tornare di moda, ma rimangono aperti i problemi tra le due società che fin dall’estate valutano in maniera molto diversa il cartellino del giocatore.

Il progetto tattico di Maurizio Sarri ha bisogno di piedi molto ben “educati” e quindi Paratici sta cercando anche per la prossima estate centrocampisti di qualità. Uno dei profili vagliati potrebbe essere quello di Locatelli del Sassuolo che sotto l’ala di De Zerbi sta crescendo in maniera importante in questa stagione. Pagato 12 milioni di euro, i neroverdi ora ne vorrebbero molti di più per lasciarlo andare, ma va detto che i rapporti tra i due club sono talmente stretti che, se l'interesse fosse reale, una soluzione si troverà.