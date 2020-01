La Juventus è stata una delle protagoniste del Calciomercato estivo, sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Proprio per l'under 23 ad agosto sono arrivati giocatori importanti, su tutti spiccano i nomi del centrocampista offensivo Mota Carvalho, proveniente dalla Virtus Entella, di Rafia (ex Lione) e della punta Han arrivato dal Cagliari per 5 milioni di euro. Proprio il nord coreano è stato ceduto in questo mese di gennaio in Qatar, all' Al-Duhail, con la Juventus che ha recuperato i 5 milioni investiti la scorsa estate.

Al suo posto è arrivato un rinforzo proveniente dalla Sampdoria ma nella prima parte della stagione in prestito al Cittadella. Si tratta della punta di origini albanese Giacomo Vrioni, anche lui classe 1998 proprio come Han. Un rinforzo importante per Fabio Pecchia, tecnico dell'under 23, in quanto Vrioni è evidentemente di categoria superiore alla Serie C, anche se con il Cittadella ha raccolto appena 4 presenze (85 minuti totali giocati) ed 1 assist.

Juventus, in arrivo Vrioni dalla Sampdoria

Come dicevamo, Vrioni arriverà per sostituire il partente Han, finito in Qatar.

Una rivoluzione, quella del settore avanzato della Juventus under 23, che sta proseguendo dopo la cessione di Lanini, sostituito dalla punta della Pescara Brunori. L'unico inamovibile per il tecnico bianconero Fabio Pecchia rimane il centrocampista offensivo Mota Carvalho, che in questa stagione ha già totalizzato 20 presenze, 7 gol e 2 assist. Importante il suo apporto anche in Coppa Italia, 4 presenze e 1 gol nella manifestazione nazionale della categoria.

Vrioni è stato acquistato nel 2015 dalla Sampdoria ed ha giocato spesso in prestito in questi anni. La stagione migliore è stata con la Pistoiese, in Serie C, quando ha disputato 28 presenze realizzando 8 gol.

La rosa della Juventus under 23

Campionato difficile quello della Juventus under 23, che naviga al 12esimo posto in classifica con cinque vittorie, nove pareggi e 6 sconfitte: 21 i gol realizzati, 27 quelli subiti per una squadra che fatica evidentemente ad adattarsi ad un campionato difficile come quello di Serie C.

Nella rosa della Juventus under 23, oltre ai già menzionati Mota Carvalho, Rafia ed il nuovo acquisto Vrioni, spiccano altri giocatori molto interessanti che sicuramente potrebbero giocare in categorie superiori. Dal difensore Mulé ai centrocampisti Tourè, Portanova senza dimenticare il settore avanzato, che vanta talenti importanti come Beltrame e Clemenza, cresciuti nel settore giovanile bianconero.

Si attende in definitiva una seconda parte di stagione migliore dal punto di vista dei risultati da parte dei ragazzi di Fabio Pecchia.