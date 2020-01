Il Milan, con molte probabilità, nella sessione di mercato invernale acquisterà un difensore. Infatti l'allenatore Stefano Pioli ha attualmente solo Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Matteo Gabbia come centrali difensivi. Secondo Sky - come citato da MilanNews.it - ​​il Milan sarebbe alla ricerca di un altro difensore, dopo aver concluso l'acquisto di Simon Kjaer in prestito semestrale. Il nome che ha preso il centro della scena per i rossoneri è quello di Jerome Boateng, con il 31enne che risulta scarsamente impiegato al Bayern Monaco, avendo collezionato solo nove presenze in Bundesliga.

Il retroscena aggiunge che l'Arsenal, club della Premier League, sarebbe pronto a dare filo da torcere al Milan per il tedesco. Il Bayern Monaco sarebbe pronto a lasciarlo partire questo mese per circa 15 milioni di euro. Sarà molto difficile che i tedeschi abbassino le proprie richieste, poiché Lucas Hernandez dovrebbe tornare più tardi del previsto dopo l'infortunio. Il profilo del classe 1988 (32 lì compirà il prossimo 3 settembre) interessa, ma molto dipenderà dalla sua situazione d’ingaggio (percepisce 11 milioni al Bayern Monaco) e dalle garanzie dal punto di vista fisico, visti i continui infortuni.

Milan, possibili idee Politano e Petagna

Jerome Boateng a parte, il futuro di Matteo Politano è destinato a essere lontano dall'Inter, ma forse non da Milano, poiché i rivali cittadini del Milan continuano a insistere per acquistare l'ala. In effetti, i rossoneri avrebbero già ottenuto il "sì" del giocatore. Come sottolinea Calciomercato.com, l'Inter ha respinto la prima offerta di un prestito con un'opzione di riscatto. Ausilio e Marotta vorrebbero monetizzare la partenza dell'ex giocatore del Sassuolo, poiché stanno cercando di fare alcuni investimenti sul mercato. Per quanto riguarda i potenziali acquisti, oltre a Vidal ed Eriksen, l'Inter avrebbe anche un altro obiettivo per il centrocampo: Gaetano Castrovilli della Fiorentina, con il club viola anch'esso interessato a Politano. Pertanto, la pista del Milan, al momento, non è decollata.

Ecco perché, secondo quanto riportato da Milanlive.it, i rossoneri starebbero seguendo da vicino anche un altro ex attaccante rossonero. Sullo sfondo, infatti, ci sarebbe Andrea Petagna, visto come possibile vice Ibrahimovic. Soprattutto con la Spal ultima in classifica, quel Milan che ha lasciato in lacrime sarebbe una grande tentazione per il 24enne di Trieste. La valutazione della società ferrarese è però molto alta, infatti i dirigenti del club chiederebbero la cifra di 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio bomber, anche se la volontà del giocatore potrebbe essere determinante.