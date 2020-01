La Juventus, dopo la trasferta contro la Roma nel campionato di Serie A, scenderà in campo contro l’Udinese in Coppa Italia. I bianconeri faranno il loro esordio nella competizione partendo dagli ottavi di finale. I friulani, invece, sono reduci dalle vittorie per 3-1 contro il Südtirol al 3° turno e per 4-0 contro il Bologna al 4° turno. L’appuntamento con la partita all’Allianz Stadium di Torino è fissato per mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, daremo uno sguardo ai precedenti tra i due club in Coppa Italia.

Juventus mai sconfitta in Coppa Italia dai friulani

La Juventus ha affrontato tre volte l’Udinese in Coppa Italia ed è imbattuta. Il primo confronto diretto risale alla stagione 1980/81. Le due squadre si sfidarono nella fase a gironi, con pareggio per 2-2 a Udine. Attilio Tesser e Loris Pradella portarono sul doppio vantaggio i padroni di casa, che poi furono riacciuffati dalla doppietta di Roberto Bettega.

La Vecchia Signora ottenne la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, superando poi l’Avellino ai quarti di finale, ma venendo eliminata dalla Roma in semifinale.

Poco più di un decennio più tardi, nella stagione 1991/92, ci fu il doppio confronto al 2° turno. L’andata a Udine finì 0-0. Il ritorno a Torino si concluse 3-0. Giancarlo Marocchi, Roberto Baggio e Pierluigi Casiraghi misero la firma sul match. La Vecchia Signora proseguì l’avventura fino alla finale, dove poi fu sconfitta dal Parma. I precedenti, dunque, sorridono alla Juventus, che non ha mai perso contro l’Udinese in Coppa Italia.

Se consideriamo tutte le partite giocate a Torino, abbiamo un bilancio nettamente a favore dei padroni di casa, che si sono aggiudicati 36 sfide, a fronte di 5 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo successo è stato ottenuto nella stagione in corso nel girone d’andata del campionato di Serie A.

Lo scorso mese di dicembre finì 3-1 per la Juventus. A segno Cristiano Ronaldo (doppietta) e Leonardo Bonucci, mentre gli ospiti accorciarono le distanze soltanto nel recupero con Ignacio Pussetto.

L’ultima vittoria dell’Udinese in trasferta risale alla stagione 2015/16. Nella 1ª giornata di campionato ci fu a sorpresa il successo degli ospiti per 1-0 con goal di Cyril Théréau. Per trovare trovare l’ultimo pareggio a Torino, invece, bisogna tornare indietro al 1999, quando le due squadre si affrontarono nello spareggio per il 6° posto, che servì a determinare quale delle due sarebbe andata in Coppa UEFA. Il match si concluse 1-1 con le reti di Filippo Inzaghi e Paolo Poggi. I friulani si aggiudicarono l’accesso alla competizione europea proprio in virtù del goal realizzato in trasferta, dopo lo 0-0 in casa.