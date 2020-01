La Juventus sarebbe già al lavoro per il Calciomercato estivo. I bianconeri sono pronti a rinforzarsi ulteriormente cercando di costruire una squadra in grado di rimanere ai vertici del calcio italiano ed europeo. Le ultime indiscrezioni parlano della volontà della società bianconera di rafforzare in estate soprattutto il centrocampo. Il sogno di mercato resta il mediano del Manchester United Paul Pogba. Ma nelle ultime ore è rispuntato anche il nome di Mauro Icardi.

Non è escluso infatti che un grande investimento possa essere effettuato anche per il settore avanzato, con l'idea di ringiovanire ulteriormente la rosa bianconera.

Come scrive il noto sito sportivo calciomercato.com, citando la stampa francese, il giocatore che più interesserebbe alla dirigenza bianconera sarebbe la punta (di proprietà dell'Inter, ma attualmente in prestito al Paris Saint Germain, Mauro Icardi. Difficilmente però i bianconeri riusciranno ad acquistarlo dalla società di Suning, considerando la rivalità sportiva fra Juventus ed Inter. Possibile allora che la società francese venga in aiuto della Juventus, riscattando Icardi per 70 milioni di euro come da intesa contrattuale fra PSG ed Inter.

E successivamente i bianconeri potrebbero decidere di acquistare l’argentino proprio dalla società francese.

Juventus, Icardi resterebbe un obiettivo, potrebbe essere acquistato dal PSG

Un vero e proprio asse di mercato quello che potrebbe svilupparsi fra Juventus e Paris Saint Germain durante il prossimo calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni, infatti, la Juventus vuole Mauro Icardi ma per 'aggirare' il muro Inter (che difficilmente lo venderebbe alla società bianconera) potrebbe trovare un'intesa con il Paris Saint Germain.

L'idea sarebbe quella di acquistarlo direttamente dalla società francese qualora quest'ultima eserciti il diritto di riscatto di 70 milioni pattuito con l’Inter. La Juventus, per diminuire l'offerta cash da pagare al Paris Saint Germain, potrebbe inserire delle contropartite tecniche apprezzate dalla società francese: il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi e la punta argentina Gonzalo Higuain.

Il mercato della Juventus

La punta argentina Icardi potrebbe essere uno degli obiettivi estivi della Juventus ma non il solo. I bianconeri devono necessariamente rinforzare il centrocampo ed oltre a lavorare su Pogba potrebbero decidere di investire sul mediano del Brescia, classe 2000, Sandro Tonali. La valutazione del giocatore è di 50 milioni di euro, ma il presidente della società lombarda Cellino spera che Tonali venga convocato per gli Europei 2020 così che il prezzo possa incrementare ulteriormente. Gli eventuali investimenti su giocatori come Icardi, Pogba o Tonali proseguirebbero la strategia della dirigenza bianconera adottata già dallo scorso calciomercato estivo, ovvero cercare di ringiovanire la rosa.