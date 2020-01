Il Calciomercato invernale, di solito avaro di trattative importanti, potrebbe invece regalare una clamorosa operazione di mercato. A rivelarlo è la stampa inglese, in particolar modo il 'Mirror', che ha lanciato un’indiscrezione di mercato su un presunto scambio fra Manchester United ed Inter.

La società inglese vuole la punta argentina Lautaro Martinez, uno dei protagonisti dell'ottima stagione disputata fino ad adesso dall’Inter di Antonio Conte. Una volontà ferrea quella dello United che sarebbe pronto a sacrificare uno dei pezzi pregiati della sua rosa, ovvero Paul Pogba.

Il centrocampista francese, come è noto, è scontento della sua esperienza al Manchester United, condizionato non solo dalle prestazioni poco convincenti della squadra ma anche da diversi infortuni fisici (attualmente è fermo per un problema muscolare, dovrebbe rientrare fra circa un mese).

Uno scambio che vedrebbe l'apprezzamento anche di Antonio Conte, pronto a riabbracciare volentieri il francese allenato alla Juventus nella sua esperienza da tecnico bianconero.

Inter, possibile scambio Lautaro Martinez-Pogba con il Man United

Come scrive il giornale inglese, potrebbe svilupparsi un clamoroso scambio fra Martinez e Pogba.

Sarebbe proprio il Manchester United a volere questa trattativa, scontento del rendimento del francese. Lo stesso Pogba apprezzerebbe un eventuale ritorno in Serie A, dove è cresciuto come uomo e giocatore. Proprio il Mirror sostiene che preferirebbe il campionato italiano alla Liga Spagnola, come è noto ci sarebbe anche il Real Madrid sul nazionale francese.

Oltre all'Inter, si parla di Pogba anche in chiave Juventus: l’ennesima indiscrezione di mercato parla di una presunta offerta dei bianconeri per il centrocampista francese da 70 milioni di euro più il cartellino di Emre Can o quello di Rabiot.

EXCLUSIVE: Man Utd tell Inter Milan they can have Paul Pogba - if Lautaro Martinez moves to Old Trafford https://t.co/4Rb4vQJIxE pic.twitter.com/2sY6qvZtF1 — Mirror Football (@MirrorFootball) January 4, 2020

Il mercato dell'Inter

Oltre a Pogba ci sono altri centrocampisti accostati alla società di Suning, su tutti Arturo Vidal del Barcellona e Christian Eriksen del Tottenham.

Se però il cileno sembra dato più vicino ad una permanenza in Spagna diversa è la situazione del centrocampista danese del Tottenham. La società inglese potrebbe decidere di venderlo già a gennaio per cercare di monetizzare il più possibile da una sua cessione essendo in scadenza di contratto a giugno 2020.

Secondo la stampa inglese l'Inter sarebbe pronta ad investire circa 20 milioni per il danese ed ad offrirgli un ricco contratto di diversi anni a circa 10 milioni di euro a stagione. Altro nome dato vicino all’Inter è quello di Giroud: la punta francese è pronta a lasciare il Chelsea dopo una prima parte di stagione da riserva.