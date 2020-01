La Juventus, in questa sessione invernale di mercato, ha già messo a segno il primo colpo assicurandosi le prestazioni di Dejan Kulusevski. Il ragazzo, adesso, rimarrà in prestito al Parma e approderà in bianconero solo a partire da giugno. La Juve ha dunque iniziato l'anno col botto ma di certo il lavoro di Fabio Paratici non è finito poiché, in questo mese, sarà all'opera per cogliere eventuali opportunità senza considerare alcune necessarie uscite. In particolare si parla molto di una possibile cessione di Emre Can, ma la partenza del tedesco non sembra più così scontata.

Il club bianconero starebbe inoltre ricevendo moltissime offerte per Merih Demiral che però è ritenuto incedibile da Fabio Paratici.

Il futuro di Emre Can potrebbe cambiare

Negli ultimi mesi si è molto parlato di una possibile partenza di Emre Can. Il tedesco fino ad ora ha trovato poco spazio rispondendo quasi sempre assente alle varie chiamate di Sarri, ancora condizionato forse dall'esclusione dalla lista Champions. Le pretendenti per il numero 23 juventino non mancano a cominciare dal Paris Saint - Germain che lo vorrebbe scambiare con Leandro Paredes.

Su Emre Can ci sarebbe anche l'interesse del Borussia Dortmund e del Manchester United. Ma, nelle ultime ore, la sua partenza non sembra più così scontata. La Juventus starebbe infatti pensando di trattenerlo anche perché Sami Khedira è infortunato e rientrerà tra un paio di mesi. Quando il numero 6 juventino tornerà a disposizione dovrà inoltre ritrovare la forma fisica ed è per questo che in casa Juve si sta riflettendo sulla posizione di Emre Can. L'ex Liverpool potrebbe così rimanere a Torino a meno che non sia il giocatore a spingere per una cessione.

Tante offerte per Demiral

Uno dei giocatori più richiesti della Juventus è senza dubbio Merih Demiral. Il club bianconero sta ricevendo moltissime richieste per il difensore turco, ma l'intenzione di Fabio Paratici sarebbe quella di non cedere l'ex Sassuolo.

Il difensore rappresenta, insieme a Matthijs De Ligt, il futuro della difesa juventina e perciò la dirigenza della Vecchia Signora punta forte su di lui e lo ritiene incedibile. Per questo motivo, stando a quanto afferma Sky Sport, la Juve ha respinto tutte le offerte che sono arrivate per Merih Demiral. In particolare per il difensore turco si sarebbero mosse squadre come il Leicester e il Borussia Dortmund. Il club inglese avrebbe presentato un'offerta ufficiale per Merih Demiral alla Juve, ma i bianconeri hanno risposto con un secco no. Dunque, salvo clamorose sorprese, Merih Demiral resterà a Torino, anche perché ultimamente Maurizio Sarri sta puntando forte su di lui schierandolo spesso dal primo minuto.