Il nome di Paul Pogba è spesso accostato a quello della Juventus. Il francese, in estate, potrebbe lasciare il Manchester United e Fabio Paratici potrebbe farsi avanti per riportarlo a Torino. Chiaramente per arrivare a Paul Pogba potrebbe esserci molta concorrenza viste le qualità del ragazzo. Il francese piace a Zinedine Zidane, ma Florentino Perez non sarebbe dello stesso parere. Per questo motivo il Real Madrid si sarebbe tirato indietro dalla corsa per Paul Pogba. Dunque, questa potrebbe essere un'ottima notizia per la Juventus che in estate per arrivare al francese potrebbe addirittura sacrificare uno fra Paulo Dybala o Adrien Rabiot.

Juventus davanti al Real Madrid

Il Real Madrid è una delle società più potenti del mondo e quando decide di acquistare un giocatore quasi sempre la trattativa va a buon fine. Negli ultimi anni si è parlato di un possibile interessamento del club spagnolo per Paul Pogba. Ma il nome del francese non avrebbe mai scaldato il cuore di Florentino Perez presidente delle merengues. Il numero 1 del Real Madrid ha sempre ritenuto troppo alta la cifra richiesta dal Manchester United per Paul Pogba. Gli inglesi, infatti, vorrebbero circa 150 milioni di euro.

Inoltre, Florentino Perez stravede per Federico Valverde, giovane dal grande talento che al Real Madrid avrebbe conquistato tutti. Perciò, grazie all'esplosione di questo ragazzo gli spagnoli avrebbero deciso di togliersi dalla corsa per Paul Pogba. La ritirata del Real Madrid porterebbe la Juventus in una posizione di forza e dunque i bianconeri sarebbero in vantaggio per arrivare al centrocampista francese.

La strategia della Juventus per Pogba

Questa estate, la Juventus potrebbe decidere di fare un grande colpo a centrocampo. Infatti, Maurizio Sarri avrebbe bisogno di un giocatore che per caratteristiche sappia inserirsi in area e in questo senso il profilo perfetto sarebbe Paul Pogba. Inoltre, il francese vorrebbe lasciare il Manchester United. Per questo motivo, la Juventus avrebbe già in mente una strategia per arrivare a Paul Pogba.

Infatti, stando a quanto afferma Tuttosport, Fabio Paratici per abbassare il prezzo del cartellino del francese potrebbe decidere di inserire delle contropartite tecniche.

La Juventus potrebbe sacrificare Dybala o Rabiot per Pogba

La Juventus, in estate, potrebbe decidere di dare l'assalto a Paul Pogba e sarebbe disposta a tutto per arrivare a lui. Addirittura i bianconeri per far calare le richieste economiche del Manchester United potrebbe decidere di offrire uno fra Paulo Dybala o Adrien Rabiot. Di certo l'inserimento di un altro calciatore nella trattativa potrebbe aiutare la Juventus ad arrivare a Paul Pogba, anche se adesso ogni discorso sembra essere prematuro visto che al mercato estivo mancano ancora tanti mesi.