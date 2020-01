La Juventus, dopo l'infortunio di Demiral, è pronta a blindare Rugani per il mese di gennaio. Il difensore toscano interessava molto alla Sampdoria e in Premier League ma dovrebbe rimanere alla Juventus almeno fino a fine stagione. Una scelta resa necessaria in quanto il centrale turco ha subito la rottura del legamento crociato e dovrebbe ritornare disponibile fra 6-7 mesi. A rischio quindi anche l'Europeo per l'ex Sassuolo.

Come scrive il noto esperto di mercato della Rai Paolo Paganini, Emre Can potrebbe lasciare la Juventus.

Il centrocampista vuole partire in quanto sarebbe scontento della poca considerazione di Maurizio Sarri che lo ha schierato pochissimo negli ultimi tempi. Non è escluso che possa riaprirsi uno scambio di mercato con il Paris Saint Germain. A Torino potrebbe arrivare il regista argentino Leandro Paredes mentre a Parigi potrebbe finire appunto Emre Can, con il tedesco ritenuto l'acquisto ideale per il centrocampo dal tecnico del Paris Saint Germain Thomas Tuchel.

Paganini: 'Emre Can vuole partire'

Per il noto esperto di mercato il tedesco vuole raccogliere più minutaggio e potrebbe quindi riaprirsi la possibilità Paris Saint Germain. Come è noto alla Juventus e a Maurizio Sarri piace Leandro Paredes, che arriverebbe come prima riserva di Miralem Pjanic. Attualmente infatti Bentancur è considerato a tutti gli effetti una mezzala e proprio per questo l'alternativa nella mediana mancherebbe proprio nel ruolo di regista. Si era ipotizzato che Emre Can potesse essere adattato come difensore in caso di necessità ma questa possibilità è stata esclusa da Sarri che lo vede come regista o mezzala. Ecco che allora la probabilità che lasci Torino a gennaio è notevole.

Rugani resterà alla Juventus

Come confermato da Paganini, la Juventus non cederà Rugani, che potrebbe già giocare titolare nel match di Coppa Italia contro l'Udinese.

Con il rientro di Chiellini previsto a fine febbraio-inizio marzo, il toscano potrebbe quindi incrementare notevolmente il suo minutaggio in questa seconda parte della stagione. Ricordiamo infatti che Rugani è stato impiegato in appena tre partite stagionali, una presenza in Serie A e due in Champions League.

Il mercato della Juventus

Oltre ad Emre Can a rischio cessione ci sarebbe il centrocampista offensivo Marko Pjaca. Nella conferenza stampa di presentazione del match di Coppa Italia fra Juventus e Udinese Sarri ha sottolineato come sia un giocatore che gli piace molto e che lo avrebbe voluto al Napoli prima del trasferimento alla Juventus nel 2016. Difficile però una sua permanenza a Torino in quanto il giocatore ha bisogna di giocare con continuità per recuperare la forma ottimale dopo l'infortunio di fine scorsa stagione.