L’Inter affronterà il Cagliari agli ottavi di finale della Coppa Italia. I nerazzurri scenderanno in campo sul terreno di gioco dello Stadio San Siro alle ore 20:45 di martedì 14 gennaio 2020. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1.

La squadra di Antonio Conte farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia, mentre i sardi hanno già avuto modo di giocare due incontri. Al 3° turno hanno eliminato il Chievo (2-1), mentre al 4° turno si sono sbarazzati della Sampdoria (2-1). I ragazzi di Rolando Maran si troveranno davanti avversari più tosti stavolta, ma l’ostacolo non è insormontabile visto quanto dimostrato dai rossoblù nella prima parte di stagione nel campionato di Serie A.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club in Coppa Italia.

Bilancio a favore dei nerazzurri in Coppa Italia

Inter e Cagliari si sono affrontate 8 volte in Coppa Italia, con un bilancio favorevole ai nerazzurri: 5 vittorie a fronte di 2 pareggi e 1 sconfitta, con 21 reti messe a referto e 11 goal incassati. Il primo confronto diretto risale ai quarti di finale della stagione 1964/65. In quell’occasione si dovette andare ai tempi supplementari dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, con i nerazzurri poi vincitori per 6-3.

L’Inter proseguì l’avventura fino alla finale, dove fu poi battuta dalla Juventus. Nella stagione 1996/97 ci fu un doppio confronto agli ottavi di finale. La prima partita finì 2-2, perciò si dovette scendere nuovamente in campo. Nello spareggio s’imposero i nerazzurri per 2-1. L’avventura dell’Inter si interruppe in semifinale contro il Napoli.

Le due squadre si incrociarono nuovamente nella stagione 1999/00 in semifinale. L’andata in Sardegna finì 1-3 per gli ospiti, mentre il ritorno a Milano vide il Cagliari imporsi per 1-2. Tale risultato non bastò per prolungare la sfida all’extra time. I nerazzurri proseguirono in Coppa Italia fino alla finale, dove furono poi sconfitti dalla Lazio. Nella stagione 2004/05 ci fu nuovamente un doppio confronto in semifinale. L’andata a Cagliari finì 1-1, mentre il ritorno a San Siro vide i padroni di casa imporsi per 3-1.

Stavolta andò meglio all’Inter, che si aggiudicò il trofeo in finale contro la Roma.

L’ultima sfida nella manifestazione tra Inter e Cagliari in ordine di tempo risale alla stagione 2015/16. Le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale. Non ci fu storia, con i nerazzurri vittoriosi per 3-0. A decidere quel match ci pensarono Rodrigo Palacio, Marcelo Brozović e Ivan Perisic. I nerazzurri furono successivamente eliminati dalla Juventus in semifinale. Se consideriamo le sfide complessive in casa dell’Inter contro il Cagliari, abbiamo un bilancio di 28 vittorie a fronte di 9 pareggi e 8 sconfitte.

Nel corso di questa stagione abbiamo assistito già alla sfida della Sardegna Arena in Serie A, terminata con il successo dei nerazzurri per 1-2. Lautaro Martínez e Romelu Lukaku hanno permesso di vincere alla squadra di Antonio Conte.

Nel mezzo la rete di João Pedro.