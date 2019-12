In Serie C è andato ormai in archivio il girone di andata e, come spesso capita, in molti stadi il pubblico non ha deluso le aspettative. Nella classifica media spettatori di tutta la "terza serie" primeggia il tifo barese, sempre al vertice, nonostante ci si aspettasse che la squadra lottasse più da vicino per la serie B. A Terni nonostante l'andamento altalenante degli umbri, il secondo posto è un gran risultato, grazie soprattutto alla politica della società umbra, che in estate ha venduto gli abbonamenti a prezzi stracciati, ma il riconoscimento più grande va sicuramente al tifo cesenate, perché la squadra romagnola non sta disputando un campionato di vertice, ma il pubblico romagnolo sta comunque rispondendo alla grande.

Appena dopo il podio si trova il pubblico della Reggina, che sfonda di poco il numero medio di diecimila unità, ma visto l'impianto, il Granillo, di cui dispone e la grande cavalcata che sta facendo, potrebbe scalare ancora questa speciale classifica; al quinto posto si colloca il Vicenza di di Carlo, anche qui può valere lo stesso discorso fatto precedentemente.

I numeri degli spettatori alla fine del girone di andata

Il numero degli spettatori medio del Bari è finora di 12.863 unità, mentre quelli della Ternana sono di poco inferiori, precisamente 12.537, a Cesena invece siamo a 10.232.

La Reggina presenta il pubblico forse più in crescita della serie C, siamo precisamente sui 10.072, mentre a Vicenza si superano di pochissimo, le novemila presenze di media al Menti.

Dopo le prime cinque posizioni di testa, troviamo tantissime piazze prestigiose del calcio italiano, a Catania - sesto in classifica generale - si stanno registrando numeri inferiori al passato, a causa della situazione societaria e dei risultati negativi della squadra etnea: ad ora siamo sulle 7.445 presenze di media al Massimino.

Scorrendo la graduatoria si sta ottenendo un bel risultato di pubblico anche a Modena, dove si sfiorano le settemila presenze medie, così come a Reggio Emilia, dove anche grazie agli splendidi risultati della "Regia", guidata da Massimiliano Alvini, in estate si sono superati i cinquemila abbonamenti.

Padova e Triestina chiudono la top ten, era lecito aspettarsi di più soprattutto dai tifosi alabardati, ma visti i risultati deludenti della squadra, è comprensibile: certo sembrano passati secoli, dai 20.000 del giugno scorso nella finale play-off persa contro il Pisa.

Una menzione particolare da fare è per il pubblico di Monza, visto che la squadra di Brocchi sta letteralmente dominando il girone A, forse i 4.090 di media presenti sono un numero da migliorare, viste sopratutto le grandi ambizioni future che hanno due personaggi di spicco del calcio come Berlusconi e Galliani.