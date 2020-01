Le voci che riguardano un cambio di proprietà del Milan circolano ormai da diversi mesi e nonostante diverse smentite la famosa rivista economica Forbes ha rilanciato con insistenza l'ipotesi che il gruppo LVMH possa acquisire la società rossonera. Il possibile acquisto del Milan da parte del gruppo LVMH segnerebbe una svolta epocale nel mondo del calcio, anche in termini di look.

Milan, per il Forbes l'acquisizione sarebbe diversa da qualsiasi altra

La loro presunta o possibile acquisizione dell'AC Milan è diversa da qualsiasi altra acquisizione di una squadra sportiva.

L'acquisto di una squadra potrebbe storicamente essere descritto come l'ultimo esercizio di vanità di un gruppo, che ha praticamente qualsiasi attività che gli consenta di accrescere il proprio valore economico. Per gli addetti ai lavori potrebbe sembrare strano che un gruppo famoso principalmente per la moda possa acquisire una società calcistica, ma il Forbes ha cercato di spiegarne i motivi. "Nell'era digitale, le analogie sono assolutamente ovunque se la piattaforma (Amazon) o il marchio (in questo caso, LVMH) rendono questa decisione facile.

Nell'era digitale le barriere all'ingresso esistono ancora, ma sono più fluide che mai. I leader devono abbandonare i paraocchi tradizionali e aprire gli occhi sulle nuove possibilità della società digitale."

Il Milan con la maglia disegnata da LVMH sarebbe differente

Un altro fattore molto importante che sottolinea il Forbes è quello relativo allo stile che potrebbe avere la nuova maglia del Milan.

"Una maglia da calcio disegnata da LVMH dovrebbe vincere a mani basse contro marchi come ad esempio Nike e Puma". Ad avvalorare la possibile entrata di LVMH nel mondo del calcio ci sarebbe la stretta correlazione tra sport e mondo della moda, poiché spesso le maglie sportive hanno un uso quotidiano. I marchi sportivi fanno un ottimo lavoro nel rendere l'abbigliamento sportivo più che un semplice abbigliamento da stadio.

Il giornalista Michael Gale, a tal proposito, propone come esempio la maglietta blu del Manchester City ipotizzando che se diventasse blu Tiffany il numero di persone che comprerebbe il marchio aumenterebbe.

L'acquisto del Milan per aumentare la visibilità del brand

Non solo in camicie ma giacche, pantaloni e persino biancheria intima. Per il Forbes l'ipotesi di un'acquisizione del Milan da parte di LVMH avrebbe delle ripercussioni in ogni settore. Il vantaggio economico sarebbe quello di poter mostrare vestiti e altri prodotti attraverso tutti i canali social della squadra, sfruttando la loro competitività in altri settori.

Si potrebbe immaginare la sostituzione del logo Puma con un monogramma LV.