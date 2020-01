Lo scontro diretto per l’Europa, Cagliari-Parma, si avvicina. Sabato Maran e D’Aversa si affrontano per cercare l’allungo verso il sesto posto in Serie A che vale l’accesso in Europa League. Al momento sardi ed emiliani, vere e proprie sorprese del campionato, sono appaiati a quota 31 e non possono fermarsi considerato il prepotente ritorno del Milan e la cavalcata del Verona. Purtroppo per i due allenatori, le notizie arrivate durante la settimana non sono state di certo positive: da una parte gli infortuni di Sepe e Kulusevski, dall’altra i forfait confermati di Rog e Ceppitelli.

Le probabili formazioni di Cagliari-Parma: due dubbi per Maran

Nell'analizzare le probabili formazioni di Cagliari-Parma partiamo dai padroni di casa, con Maran che deve ancora sciogliere le riserve su due importanti decisioni. In porta, smaltito il lungo infortunio, seconda presenza di fila per Cragno che sarà protetto dalla coppia centrale formata da Klavan e Pisacane, appena tornato dalla squalifica. Nessun problema a destra con Faragò pienamente recuperato e pronto a giocare dal primo minuto nonostante i rientri dai rispettivi problemi fisici di Mattiello e Cacciatore.

A sinistra solito dubbio con Pellegrini ancora una volta in netto vantaggio su Lykogiannis.

A centrocampo l’assenza di Rog, la seconda di fila dovuto ad un infortunio muscolare, darà una nuova occasione a Ionita che avrà il compito di non far rimpiangere il polacco. Ballottaggio in cabina di regia con Cigarini che vuole riprendersi il posto su Oliva, impiegato a San Siro, e stando alle indicazioni della vigilia potrebbe farcela.

Le ultime quattro pedine sono note e non cambieranno anche questa volta. A completare la mediana ci sarà l’uruguaiano Nandez mentre alle spalle dell’unica punta giocheranno Nainggolan e Joao Pedro. La coppia che sta trascinando il Cagliari a suon di gol sosterrà l’unica punta: Simeone sicuro titolare, le alternative Cerri e Pavoletti sono ferme ai box.

Cagliari-Parma: la formazione di D’Aversa

Meno i dubbi di formazione in vista di Cagliari-Parma per D’Aversa obbligato a inventarsi l’attacco visti i tanti infortuni.

La buona notizia della settimana è stato il rientro in gruppo, fin da martedì, di Gervinho che quindi non avrà problemi a giocare dal primo minuto. L’ivoriano affiancherà Cornelius, centravanti designato, mentre dall’altra parte verrà avanzato Kurtic. Le alternative non ci sono. Inglese starà fuori tre mesi per infortunio, Kulusevski si è fermato per un problema muscolare e sarà assente e anche Karamoh sta proseguendo il suo lavoro di recupero e quindi non ci sarà. Tridente forzato per D’Aversa che a centrocampo ha più scelta e deve dipanare la matassa del regista. Scozzarella è in vantaggio su Brugman e Barillà e dovrebbe spuntarla, se dovesse giocare il terzo giocatore citato sarebbe Hernani a spostarsi in regia.

Per fortuna del Parma non ci sono problemi in difesa. Gagliolo è rientrato dopo il lieve infortunio accusato con l’Udinese e giocherà come sempre sulla corsia di sinistra. In mezzo Bruno Alves, fresco di rinnovo di contratto, sarà affiancato da Iacoponi, mentre a sinistra giocherà Darmian. Guai grossi in porta dove Sepe rischia di stare fuori a lungo per un brutto infortunio muscolare, prima di domani sera dovrebbe arrivare Radu ma iniziano ad essere molte le possibilità che in porta alla Sardegna Arena possa esserci Colombi. Di seguito il quadro con le probabili formazioni di Cagliari-Parma:

Cagliari (4-3-2-1) Cragno; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

All. Maran.

Parma (4-4-3) Colombi; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Gervinho, Cornelius, Kurtic. All. D’Aversa.