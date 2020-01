A una settimana di distanza dall’inizio del girone di ritorno del campionato 2019-2020 di Serie B, è interessante osservare la classifica delle tifoserie più calde alla vigilia della 20ª giornata della stagione con la media spettatori in casa nel girone di andata.

Dopo la pausa invernale, il campionato di serie B riprenderà venerdì 17 gennaio con una partita sicuramente seguitissima: Frosinone-Pordenone. Il Pordenone, che si trova al secondo in classifica, insegue a parecchie lunghezze di distanza il Benevento, che sembra avere preso il via per la promozione diretta in serie A.

Domenica 19 gennaio la capolista riceverà il Pisa, una partita da tutto esaurito, considerando che i tifosi nerazzurri seguono la propria squadra in moltissime trasferte.

Le partite più viste del girone di andata

Da questa prima classifica, tratta dal noto sito di statistiche sportive Stadiapostcards, si vede una delle partite più viste sino adesso è stata quella tra la capolista e la Salernitana. C’è anche da dire che lo stadio Arechi è un impianto moderno con più di 37.000 posti a sedere, pertanto si trova ai primi posti anche nella media spettatori delle partite casalinghe.

Nonostante la capacità del Benito Stirpe di Frosinone sia di poco superiore a 16.000 spettatori, la gara con il Crotone ha fatto quasi il tutto esaurito e vince la classifica, inoltre i ciociari sono al primo posto anche come numero medio di paganti. Il Benevento contro l’Ascoli ha riempito quasi completamente il Ciro Vigorito proprio l’ultima giornata del girone di andata giocata il 29 dicembre. Al quarto posto troviamo lo storico derby Livorno-Pisa, finalmente tornato sul rettangolo verde della serie cadetta dopo oltre 10 anni. Lo stadio Armando Picchi non era completamente esaurito solo per la protesta dei tifosi amaranto dovuta alla situazione societaria precaria. Un altro derby toscano risulta tra le partite di serie B più viste nel girone di andata 2019-2020, Pisa Empoli, con oltre 9.000 spettatori all’Arena Garibaldi.

Il derby che però ha raggiunto un numero più alto di pubblico è stato quello calabrese tra Crotone e Cosenza, finito a reti bianche la prima giornata di campionato. La gara di ritorno sarà il 20 gennaio al Gigi Marulla e si prevede il tutto esaurito anche per le posizioni estreme delle due squadre: il Crotone lotta per la promozione mentre il Cosenza per non retrocedere.

A tale proposito riportiamo, per ciascuna squadra, la classifica delle gare giocare in casa davanti al maggior numero di spettatori:

Frosinone-Crotone 12.215

Benevento-Ascoli 11.668

Salernitana-Benevento 18.003

Pisa-Empoli 9.133

Perugia-Ascoli 9.223

Ascoli-Pescara 8.510

Cremonese-Salernitana 7.846

Crotone-Cosenza 10.547

Cosenza-Salernitana 9.964

Pescara-Benevento 7.339

Empoli-Perugia 6.019

Livorno-Pisa 10.664

Spezia-Livorno 5.468

Trapani-Venezia 4.851

Cittadella-Chievo 4.830

Chievo-Entella 6.002

Pordenone-Cremonese 6.856

JuveStabia-Cosenza 4.454

Venezia-Salernitana 4.378

Entella-Spezia 3.813

Media spettatori serie B

Approfondiamo la classifica degli stadi maggiormente riempiti durante la prima metà del campionato di serie B.

La media spettatori più alta la detiene il Frosinone, il Benito Stirpe ha 16.000 posti a sedere ed è mediamente riempito da quasi 11.000. Al secondo posto il Ciro Vigorito di Benevento, che ha più o meno la stessa capienza ed è sempre sold out. La squadra di Filippo Inzaghi ha preso il volo ed ha un piede in serie A, pertanto non c’è da stupirsi che sia seguita anche in trasferta. Come è noto le tifoserie più calde sono quelle del Sud, infatti al terzo posto troviamo un’altra squadra meridionale seguitissima dai propri supporters: la Salernitana. Come abbiamo già detto, lo stadio Arechi è molto grande ed ha una capienza assai superiore rispetto all’Arena Garibaldi di Pisa, che però è quasi sempre esaurita ed ha una media spettatori di poco inferiore.

All’ultimo posto della classifica della media spettatori, ma anche in quella precedente troviamo l’Entella. Lo stadio Comunale di Chiavari è poco frequentato dai tifosi della squadra.