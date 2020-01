Stasera Giovedì 9 gennaio, alle ore 20:00, inizierà Barcellona-Atletico Madrid. Il match, valevole per le semifinali della Supercoppa di Spagna, sarà visibile in chiaro sul canale Nove (canale 9 del digitale terrestre, mentre su Sky il canale è il 145). Nella giornata di ieri si è giocata l'altra semifinale che ha visto il Real Madrid trionfare per 3 a 1 contro il Valencia grazie alle reti di Toni Kroos, di Isco e di Luka Modric. Per il Valencia il gol della bandiera è arrivato al 90° minuto grazie al rigore realizzato da Parejo.

Supercoppa di Spagna, la nuova formula

Da questa stagione la competizione spagnola ha cambiato format; fino allo scorso anno, infatti, ad affrontarsi erano in una finale la squadra che aveva trionfato in campionato contro la squadra che aveva trionfato in coppa (come accade anche in Italia). Fino al 2017 la finale prevedeva una andata e un ritorno, mentre le scorso anno è stata scelta la formula di una partita secca.

Ma dalla stagione 2019-2020, la Federcalcio Spagnola ha scelto di adottare una formula a quattro squadre: a partecipare sono la vincitrice del campionato, la seconda in campionato, la vincitrice della coppa spagnola e la squadra che ha perso la finale della coppa di spagna.

Il luogo della manifestazione è l'Arabia Saudita, in particolare lo stadio di Gedda. Sia le semifinali che la finale saranno una partita secca. Come detto, la prima finalista è il Real Madrid che affronterà il 12 gennaio (alle ore 19:00) la vincitrice tra il Barcellona e l'Atletico di Madrid.

Barcellona-Atletico, le probabili formazioni

Entrambe le squadre schiereranno la loro formazione migliore; Valverde sceglie per il suo Barcellona il 4-3-3, con Ter Stegen in porta, Sergi Roberto e Jordi Alba sulle fasce mentre la coppia centrale sarà composta da Pique e Lenglet. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Sergio Busquets, Rakitic e De Jong. Tridente offensivo composto da Messi, Suarez e Griezzman. Il "cholo" Simeone risponde schierando l'Atletico con il più difensivo 4-4-2, con Oblak tra i pali; i quattro di difesa saranno Trippier, Felipe, Gimenez e Lodi.

Per quanto riguarda il centrocampo le fasce saranno affidate a Saul e a Correa, mentre i centrali saranno Thomas e Herrera. La coppia offensiva sarà invece composta da Morata e Joao Felix.

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Sergi Roberto-Lenglet-Pique-Jordi Alba, De Jong-Busquet-De Jong, Messi-Suarez-Griezzman.

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Trippier-Felipe-Gimenez-Lodi, Saul-Thomas-Herrera-Correa, Morata-Joao Felix.

La diretta della partita sarà visibile anche in streaming dal portale gratuito DPlay.